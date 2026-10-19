Alias Jorge 40 acepta responsabilidad en crímenes contra pueblos indígenas

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, ex comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad en múltiples crímenes contra los pueblos indígenas. El exjefe paramilitar se acogió a sentencia anticipada que será dictada en los próximos días.



Los hechos, que dejaron 145 víctimas, ocurrieron entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar.

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Entre ellos, hay cinco homicidios colectivos: el ocurrido en el corregimiento La Meza, en Valledupar, el 11 de diciembre de 1999, que dejó cinco personas asesinadas; el perpetrado en el sector Los Tupes, en San Diego, el 30 de mayo de 2001, con seis víctimas; los ataques armados en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, el 13 de enero de 2001, que causaron nueve muertes; y las incursiones armadas en Lamas Verdes, en Curumaní, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, en las que fueron asesinadas 20 personas.



De igual manera, aceptó su responsabilidad por los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad.

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Todo ello habría ocurrido en medio de un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia paramilitar en la región.



Los delitos aceptados, ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, son homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Todo ellos dentro de la la estrategia institucional para la terminación anticipada de procesos regidos por la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

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