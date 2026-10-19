¿Sin luces de Navidad en Colombia? Esta es la propuesta para ahorrar energía en diciembre

El senador Juan Espinal, del Centro Democrático y presidente de la Comisión Quinta del Senado, propuso que los alumbrados navideños en Colombia se enciendan después de las 8:00 p. m. y durante menos horas para reducir la demanda de electricidad en diciembre de 2026.

La iniciativa, que busca disminuir la presión sobre el sistema eléctrico ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, también contempla el uso de bombillos LED y la evaluación técnica de las instalaciones que preparan las alcaldías y las empresas de servicios públicos.

La propuesta se conoce después de que el congresista hizo un llamado a las autoridades locales y a los ciudadanos para reconsiderar la instalación de las luces navideñas. En una publicación en redes sociales, Espinal incluso pidió evaluar si era conveniente instalarlas este año, tanto en espacios públicos como en viviendas, edificios y apartamentos.

Sin embargo, en una entrevista con Mañanas Blu, el senador precisó que su planteamiento no busca eliminar esta tradición, sino encontrar alternativas para reducir el consumo de energía durante las celebraciones de fin de año.

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“Yo no estoy diciendo que no se prendan los alumbrados navideños”, afirmó Espinal.

¿Qué medidas propone para reducir el consumo de energía?

El congresista pidió a las administraciones municipales y a las empresas de servicios públicos analizar las condiciones técnicas de los alumbrados antes de ponerlos en funcionamiento. Para los hogares que decidan instalar decoraciones luminosas, recomendó adoptar tres medidas:

-Utilizar bombillos LED: esta tecnología permite reducir el consumo eléctrico frente a las luces tradicionales.

-Disminuir las horas de encendido: mantener las decoraciones iluminadas durante periodos más cortos.

-Evitar las horas de mayor demanda: encender los alumbrados después de las 8:00 p. m., en lugar de hacerlo durante la franja de mayor consumo, que va de las 6:00 a las 9:00 p. m.

Espinal también pidió ahorrar agua y electricidad en los hogares, al considerar que las decisiones individuales pueden contribuir a disminuir la presión sobre los recursos disponibles.

En su llamado inicial, el senador manifestó: “Colombia está enfrentando el fenómeno de El Niño más agresivo de los últimos 100 años de nuestro país. Quiero hacer un llamado respetuoso a todos los alcaldes y a las empresas de servicios públicos a nivel nacional, para que analicen técnica y responsablemente si se instalan o no alumbrados de Navidad en todo el país”.

A los ciudadanos les pidió: “También hago un llamado a todos los colombianos para que eviten instalar alumbrados de Navidad en sus casas, en sus edificios, en sus apartamentos”.

El congresista reconoció que reducir o prescindir de estas decoraciones implica modificar una costumbre de la temporada decembrina. No obstante, insistió en la necesidad de adoptar medidas preventivas: “Tenemos que ser responsables. Necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez”.

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¿Por qué hay preocupación por el abastecimiento de energía en Colombia?

Las advertencias sobre el sistema eléctrico coinciden con las proyecciones de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía mayorista. La disponibilidad de agua en los embalses es uno de los factores que inciden en la capacidad de generación hidroeléctrica, mientras que el comportamiento de la demanda también determina las necesidades de abastecimiento.

En diálogo con La FM, Carlos Mario Correa, gerente encargado del Centro Nacional de Despacho de XM, afirmó que “hay certeza de que estamos en un fenómeno de El Niño”. Según explicó, el Ideam ha advertido una alta probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad considerable.

Correa señaló que, desde mayo, los aportes de agua a los embalses han estado por debajo del promedio esperado, una situación que puede afectar la generación de las hidroeléctricas. Este escenario adquiere relevancia porque la disponibilidad de energía depende de la combinación de distintas fuentes de generación y de las condiciones de operación del sistema.

Espinal, por su parte, cuestionó la preparación del país para atender una eventual crisis y sostuvo que no hay suficientes proyectos nuevos listos para incorporarse al sistema eléctrico. Sobre el crecimiento de la demanda, aseguró: “No tenemos más proyectos que estén listos para entrar al sistema de energía. La demanda está creciendo dos veces más de lo que se esperaba y, además, el mensaje de apagón cada día es más contundente”.

El senador también responsabilizó al Gobierno nacional por las dificultades que, a su juicio, enfrenta el sector y propuso declarar una emergencia energética. Según explicó, esa medida permitiría agilizar trámites para proyectos de generación, entre ellos los relacionados con licencias ambientales y consultas previas de iniciativas próximas a entrar en operación.

¿Cuándo podría aumentar el riesgo de racionamiento?

El periodo de mayor atención para el abastecimiento eléctrico sería el verano regulatorio, comprendido entre diciembre de 2026 y abril de 2027, según las declaraciones de Correa a La FM.

De acuerdo con cifras de XM divulgadas por Telemedellín, Colombia requiere en promedio 266,81 gigavatios hora (GWh) diarios para evitar un racionamiento, mientras que las plantas térmicas pueden aportar hasta 100 GWh al día. Ese mismo medio reportó un incremento del 6 % en la demanda de electricidad.

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El sistema ya enfrentó una situación de estrechez a finales de septiembre. Los días 28 y 29 de ese mes, la energía que los generadores declararon disponible estuvo por debajo de la demanda proyectada, por lo que XM tuvo que gestionar recursos adicionales para atender las necesidades del sistema.

Según Correa, en esa ocasión no se presentaron cortes del servicio, aunque advirtió: “Siempre existe la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir”.

Las cifras y advertencias apuntan a un escenario que requiere seguimiento, pero no constituyen una confirmación de que vaya a producirse un apagón generalizado en el país durante diciembre.

Espinal resumió su llamado a las autoridades y a los ciudadanos con la siguiente advertencia: “Ahorramos energía y agua o Colombia se apaga”. Su propuesta busca que las decoraciones navideñas se mantengan con un consumo menor, mientras las autoridades y los operadores evalúan las condiciones de generación y abastecimiento eléctrico para los próximos meses.

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