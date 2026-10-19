Solo quedó el visor tras el violento choque contra un árbol que le costó la vida a Teo en Cúcuta

Solo el visor desprendido de su casco, un par de rayones en el asfalto y algunas manchas de sangre y aceite quedaron en la avenida Los Libertadores como evidencia del fuerte choque que acabó con la vida de Mateo Alejandro Sepúlveda Landinez, de 22 años.

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En el separador que divide ambos carriles, a la altura de la calle 18, quedó el punto donde selló su destino este joven. Por motivos que aún son materia de investigación, su moto se ladeó hacia ese costado y terminó protagonizando una fatal colisión.

Según las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la madrugada de ayer, 18 de octubre, cuando transitaba a bordo de su Suzuki GN negra, de placa IMT-68G, por este corredor vial, uno de los escenarios frecuentes de accidentes de tránsito.

Al llegar a la altura de la mencionada calle, la moto rozó la estructura de concreto del separador, lo que provocó que Mateo perdiera el control. En ese momento, chocó de cabeza contra un árbol, que lo detuvo en seco, mientras que la motocicleta se arrastró varios metros más.

A pesar de llevar casco, el impacto fue tan fuerte que, según la información preliminar, el joven quedó gravemente herido. Las autoridades de Tránsito y Transporte atendieron el caso e iniciaron las investigaciones para establecer las causas del accidente.

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Algunos testigos que se encontraban en establecimientos comerciales a esa hora, así como otros transeúntes, se acercaron a la escena. Una ambulancia llegó al sitio y trasladó al joven a un centro asistencial; sin embargo, no hubo nada que hacer por él y minutos más tarde se confirmó su muerte, producto del fuerte golpe en la cabeza.

“Siempre es cierto que los buenos se van primero. Paz en su tumba, mi parcero”, dice uno de los múltiples mensajes de duelo que dejaron en redes sociales los amigos de Teo, como lo conocían.

El joven fue descrito como un hombre trabajador, humilde, noble y dedicado a su familia. También era conocido por su pasión por el fútbol, especialmente por participar en torneos locales junto a sus allegados.

“Dios te tendrá en su reino. En el cielo seguirás jugando al fútbol”, escribió uno de sus hermanos de cancha, quien ahora lamenta su partida.

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