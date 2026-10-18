El intento fallido de camuflar drogas con pescado en la vía Cúcuta-Sardinata

Algunos trozos de trucha dentro de una hielera habrían sido utilizados para intentar camuflar más de siete kilos de base de cocaína que Édgar Coronel Ávila presuntamente transportaba por la vía Sardinata-Cúcuta, a la altura del kilómetro 55, en el sector La Alejandra.

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Durante una requisa rutinaria a un vehículo de transporte público, las autoridades revisaron al hombre, de 58 años y oriundo de Arauquita (Arauca), quien llevaba consigo dos cavas rojas. Al ser consultado, aseguró que transportaba pescado. Al abrirlas, los uniformados comprobaron que efectivamente había trucha, pero también encontraron algo más.

Las cavas tenían un doble fondo y, al retirarlo, los uniformados hallaron ocho paquetes amarillos que contenían una sustancia sólida y polvorienta. Tras inspeccionarla y someterla a las pruebas correspondientes, establecieron que se trataba de base de cocaína.

El hombre fue detenido y judicializado por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad competente.

Entretanto, el caso continúa bajo investigación para establecer cuál era el destino de la sustancia y si, presuntamente, el hombre pretendía comercializarla o la transportaba por encargo.

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