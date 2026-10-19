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Este 28 y 29 de octubre se realizará el VIII Congreso Internacional de Innovación en Intervención Psicológica
Salud mental, inclusión y sostenibilidad fueron los ejes del VII Congreso Internacional de Psicología en 2024. La versión 2026 profundizará en las nuevas tendencias y dinámicas globales de la disciplina.
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crojas
Este 28 y 29 de octubre se realizará el VIII Congreso Internacional de Innovación en Intervención Psicológica
Alianza Unisimon
Lunes, 19 de Octubre de 2026

“La psicología está cambiando, ¿estás preparado?” es el interrogante central del VIII Congreso Internacional de Innovación en Intervención Psicológica, que se realizará los próximos 28 y 29 de octubre en Cúcuta. 

El evento se concibe como un espacio académico y científico para conectar la evidencia empírica con herramientas innovadoras, con énfasis en la promoción de la salud mental, los entornos digitales y la inclusión educativa, indicó Eduardo Andrés Torres Santos, director del programa de Psicología de la Universidad Simón Bolívar.

Lea: ¿Qué está pasando en las vías de Cúcuta? Aumentan las muertes en accidentes de tránsito

El encuentro académico comenzará el 28 de octubre, de 3:00 a 7:00 p. m., en las sedes 1 y 4 de Unisimón, y continuará el 29 de octubre, de 2:00 a 9:00 p. m., en el Hotel Bolívar. Contará con la participación de expertos de Perú, Honduras, Argentina, Venezuela y Colombia.

Las inscripciones están abiertas a través del siguiente enlace: https://cucuta.unisimon.edu.co/academico/evento/registro/1357.

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