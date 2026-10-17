Así fue como Óscar Gerardino ganó por quinta vez una batalla jurídica contra la Supersubsidio y regresó a Comfanorte

La disputa jurídica por la dirección de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte) sumó un nuevo capítulo. Óscar Guillermo Gerardino Astier retomó este viernes sus funciones como director administrativo, luego de que el Juzgado 12 Administrativo de Cúcuta decretara una medida cautelar a su favor dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, amparando sus garantías fundamentales.

Con este pronunciamiento, ya son cinco las ocasiones en que jueces y magistrados emiten decisiones favorables a Gerardino en defensa de derechos como el debido proceso, el trabajo digno y el buen nombre, frente a las actuaciones adelantadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar durante 2024, 2025 y lo corrido de 2026.

Gerardino llegó a la dirección de Comfanorte con el respaldo del sector empresarial de Norte de Santander y la confianza del Consejo Directivo de la corporación. Sin embargo, su permanencia en el cargo ha estado marcada por sobresaltos jurídicos desde la primera intervención administrativa ordenada por el ente de vigilancia en mayo de 2024.

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En aquel momento, la Supersubsidio dispuso la intervención total de la caja y apartó a Gerardino del cargo, argumentando, entre otros motivos, presuntos riesgos financieros asociados al proyecto de vivienda Torres del Norte. Frente a esa determinación, el directivo acudió a la vía de la tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales, logrando que la justicia constitucional ordenara su reintegro.

No obstante, la controversia administrativa se reactivó en diciembre de 2025, cuando la Superintendencia expidió la Resolución 1535 —confirmada en marzo de 2026—, mediante la cual volvió a ordenar la intervención total de la entidad y la separación del director. Esto derivó en nuevos recursos y acciones legales que mantuvieron la dirección de la caja en una constante intermitencia entre el director titular y los agentes especiales designados por el Gobierno.

Fallas en el debido proceso y aval de la Contraloría

En esta nueva providencia, de efectos cautelares inmediatos, el Juzgado 12 Administrativo de Cúcuta suspendió provisionalmente la separación de Gerardino tras advertir que la Supersubsidio actuó de forma acelerada entre el 9 y el 12 de diciembre de 2025, adoptando la medida sin permitirle conocer previamente los supuestos hallazgos ni ejercer su derecho a la defensa y contradicción.

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El despacho judicial también valoró que, contrario a los riesgos alegados por la Superintendencia sobre el proyecto Torres del Norte y el manejo de recursos parafiscales, una auditoría de cumplimiento de la Contraloría General de la República sobre toda la vigencia 2025 de Comfanorte arrojó un concepto «sin reserva», no determinó ningún hallazgo y calificó como «eficiente» el control fiscal interno de la entidad.

El reto de recuperar la estabilidad institucional

El regreso de Gerardino a la Dirección Administrativa marca el inicio de una nueva etapa para la gobernanza de Comfanorte. Entre las prioridades trazadas por el directivo para este periodo están la reorganización institucional, el fortalecimiento de los programas sociales y la optimización de los servicios dirigidos a los trabajadores afiliados, las empresas aportantes y las familias nortesantandereanas.

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