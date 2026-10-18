Sacerdote murió tras caerle encima una cruz mientras oficiaba misa en Guayaquil, Ecuador

Un sacerdote murió luego de que una cruz se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras oficiaba una misa en una iglesia del sur de Guayaquil, Ecuador. La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026, durante una celebración eucarística que era transmitida en directo por internet. Según videos difundidos en redes sociales, la cruz, ubicada detrás del altar, se desprendió de la pared y cayó sobre el religioso en plena ceremonia.

La muerte del sacerdote fue confirmada en horas de la noche por la Arquidiócesis de Guayaquil. En el mensaje, la institución religiosa expresó sus condolencias a los familiares del sacerdote.