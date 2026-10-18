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Sacerdote murió tras caerle encima una cruz mientras oficiaba misa en Guayaquil, Ecuador
El accidente quedó registrado durante una transmisión en directo.
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Sacerdote murió tras caerle encima una cruz mientras oficiaba misa en Guayaquil, Ecuador
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Domingo, 18 de Octubre de 2026

Un sacerdote murió luego de que una cruz se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras oficiaba una misa en una iglesia del sur de Guayaquil, Ecuador. La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026, durante una celebración eucarística que era transmitida en directo por internet. Según videos difundidos en redes sociales, la cruz, ubicada detrás del altar, se desprendió de la pared y cayó sobre el religioso en plena ceremonia.

La muerte del sacerdote fue confirmada en horas de la noche por la Arquidiócesis de Guayaquil. En el mensaje, la institución religiosa expresó sus condolencias a los familiares del sacerdote.

 
¿Qué se sabe del accidente?

Hasta el momento, la Arquidiócesis de Guayaquil no ha entregado detalles sobre las circunstancias exactas del fallecimiento ni ha precisado si el sacerdote murió inmediatamente después del impacto o si recibió atención médica.

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Tampoco se ha informado oficialmente sobre las causas del desprendimiento de la cruz ni sobre las condiciones en las que se encontraba instalada en la pared de la iglesia.

La tragedia generó conmoción entre los feligreses y miembros de la comunidad católica, quienes manifestaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Resumen de medios*

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