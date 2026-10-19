Ricardo Orrego habló tras siete meses de silencio y se refirió al proceso judicial

El periodista deportivo Ricardo Orrego reapareció públicamente este lunes 19 de octubre, después de siete meses de silencio, tras concluir la audiencia de imputación de cargos en su contra por presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

A través de una declaración difundida en sus redes sociales, el comunicador explicó las razones por las que se había mantenido alejado del debate público y aseguró que su decisión respondió a la intención de actuar con prudencia y respeto frente al proceso judicial.

“Esta pausa no fue fortuita, fue una decisión consciente para actuar con la máxima prudencia y con absoluto respeto frente al proceso judicial que sigue su curso”, manifestó Orrego.

En su pronunciamiento, el periodista reconoció que la situación ha tenido consecuencias en su vida personal y profesional. Según expresó, el caso ha afectado la tranquilidad de su hogar, puso fin a una etapa de su trayectoria laboral y ha representado una prueba para su reputación.

Sin embargo, señaló que su familia ha sido su principal prioridad durante estos meses. En particular, agradeció a su esposa y a sus hijos por permanecer a su lado en medio de la incertidumbre y les pidió perdón por el dolor que han experimentado.

Ricardo Orrego se refirió al proceso judicial

El comunicador también dejó claro que no utilizará sus redes sociales ni los medios de comunicación para controvertir versiones, responder declaraciones o referirse a personas específicas relacionadas con el caso.

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“Mi defensa se llevará a cabo estrictamente donde corresponde, en los estados judiciales”, afirmó, al tiempo que aseguró que ha estado a disposición de las autoridades desde el comienzo y que continuará atendiendo los requerimientos que se le hagan.

Orrego reconoció, además, que la investigación ha generado especial atención pública debido a la naturaleza de los hechos denunciados. Por ello, pidió que el caso sea evaluado con responsabilidad, objetividad y apego a la ley.

“Considero imperativo que los hechos sean evaluados con total responsabilidad, objetividad y estricto apego a la ley, para que la verdad prevalezca”, expresó.

El mensaje de Ricardo Orrego a su familia y a quienes lo han apoyado

En la parte final de su declaración, el periodista agradeció a las personas que le han expresado solidaridad durante los últimos meses mediante oraciones, mensajes de apoyo y muestras de respeto.

También manifestó que afronta esta etapa con fe y confianza en la justicia y en su equipo de defensa.

“Mantengo la firmeza, la tranquilidad y la convicción necesarias para superar este capítulo y seguir adelante”, sostuvo.

¿Qué se sabe del caso contra Ricardo Orrego?

Este lunes 19 de octubre, Ricardo Orrego fue imputado por los presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento, en el marco de una investigación que contempla cinco presuntas víctimas y hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2024.

La audiencia se desarrolló bajo reserva, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara que la diligencia se realizara sin acceso público, con el propósito de evitar la revictimización de las denunciantes. La Procuraduría y la defensa del periodista respaldaron la petición, que fue acogida por el juez del caso.

Antes de la diligencia, Julieth Fiallo, abogada de Orrego, manifestó que su representado ha mantenido disposición para atender los requerimientos de la justicia. También señaló que la defensa busca conocer de manera integral los hechos que sustentan los señalamientos, los cuales calificó como hasta ahora desconocidos para el ejercicio de su defensa.

Se conoció que Orrego no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La imputación constituye una etapa del proceso penal y no representa una condena ni determina por sí sola la responsabilidad del investigado.