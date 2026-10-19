¡Venezuela vuelve a las calles! Oposición marchará por elecciones y el regreso de María Corina Machado

Desde su sede nacional, el partido Vente Venezuela ofreció este lunes una rueda de prensa en la que detalló los pormenores de las movilizaciones previstas para el próximo 22 de octubre en todos los estados del país.

Con la vocería del dirigente nacional Carlos Fernández, coordinador regional del partido dirigido por María Corina Machado, la organización política reafirmó su llamado a la acción ciudadana bajo el lema “¡Fecha de elección es fecha de liberación!”.

Durante su intervención, Fernández describió la grave crisis que atraviesa Venezuela: “Venezuela atraviesa uno de los momentos más duros de su historia. No solo enfrentamos persecución, tortura y exilio bajo la responsabilidad del régimen, sino que hoy lidiamos con un país a oscuras, sin agua y donde nuestra gente se muere de hambre. Nadie nos lo contó: lo estamos viviendo”.

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El dirigente anunció que el 22 de octubre se movilizarán “la madre, la maestra, el joven que quiere un futuro próspero; todos los sectores sociales, la Plataforma Unitaria y todos los partidos políticos fuera de ella”.

Las tres exigencias centrales de la movilización son:

El regreso de María Corina Machado al país: “Dejen el miedo. María Corina viene a unir a Venezuela y a acelerar la transición”.

Cronograma electoral y fecha de elección presidencial en 2027: “Nos vamos a contar y nos estamos organizando para elegirla”.

Libertad plena para los presos políticos: “¡Basta de tener a nuestros hermanos tras las rejas! Las familias no aguantan más”.

Fernández destacó que el 22 de octubre será “nuestra punta de lanza para movilizarnos pacíficamente” y respaldó la propuesta del congresista Bernie Moreno de fijar la elección presidencial el 24 de julio de 2027. “La fecha de la elección es la fecha de la liberación de todos los venezolanos”, afirmó.

Finalmente, el dirigente nacional de Vente Venezuela reiteró el compromiso de acompañar a los venezolanos en todo el país: “Después de tanta persecución y exilio, saldremos nuevamente a la calle a exigir el regreso de María Corina Machado a Venezuela, un cronograma electoral y la libertad plena de los presos políticos. La fecha de la elección nos va a unir a todos los venezolanos para abrazar la libertad. ¡El 2027 es el año de nuestra libertad!”.