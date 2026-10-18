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Gracias a todos: papa León XIV reapareció en la plaza de San Pedro tras su operación de pulmón
El pontífice rezó el Ángelus desde el Vaticano, agradeció al personal médico y a los fieles por sus oraciones, y aseguró que retomará gradualmente sus actividades tras recibir el alta hospitalaria.
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dsifontes
PAPA REAPARECE PARA ÁNGELUS EN EL VATICANO: "RETOMARÉ GRADUALMENTE MI ACTIVIDAD"
Colprensa
Colprensa
Domingo, 18 de Octubre de 2026

El papa León XIV reapareció este domingo para rezar el Ángelus en el Vaticano tras la operación a la que se sometió el pasado martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar, en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. "Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad", ha anunciado desde la ventana del apartamento pontificio del Palacio Apostólico.

"Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días han rezado por mí, he sentido realmente vuestro apoyo", ha expresado el pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro, y ha mostrado su "especial reconocimiento a los médicos, a los enfermeros y a todo el personal del Policlínico Gemelli", el hospital de Roma donde se ha llevado a cabo la operación.

Asimismo, León XIV ha incidido en que esta experiencia le ha hecho "ver de manera particular la cercanía de aquellos a los que atraviesan una enfermedad. Gracias nuevamente, gracias a todos", ha insistido el papa, sonriente y con buen aspecto, entre los aplausos y vítores de los fieles.

Puede leer: El país necesita un líder que una y no divida: senador Héctor Olimpo

El papa abandonó este sábado a las 15:30 horas el Hospital Gemelli por su propio pie tras recibir el alta hospitalaria por la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado martes.

León XIV salió andando por la puerta central del centro hospitalario y saludó al equipo médico que le ha atendió durante su estancia, al personal sanitario y a la gente que le esperaba en el exterior.

"Según los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", ha detallado el Vaticano.

La noticia del alta fue anunciada por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que operó a León XIV en la Policlínica Gemelli.

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