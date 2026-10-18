El país necesita un líder que una y no divida: senador Héctor Olimpo

Es de las voces más experimentadas que tiene el liberalismo en el Congreso, aunque allí es novato en el Senado. Ya ha estado en el gobierno nacional como viceministro del Interior, pero también ha tenido la experiencia de ser mandatario en su natal Sincé, pero en particular como gobernador de Sucre.

Es Héctor Olimpo Espinosa, una de las voces más fuertes y creíbles que están en la Comisión Primera del Senado, a la cual tendrá que llegar las principales reformas de asuntos políticos y constitucionales que ya está radicando la administración de Abelardo de la Espriella. Desde ya le notifica al Ejecutivo que si bien hacen parte de la coalición, eso no significará que vayan a aprobar todo sin que hagan sus modificaciones, como por ejemplo al proyecto de sometimiento.

Pero este sucreño, de hablado pausado, no duda en hacerle advertencias al jefe del Estado, le pide que es necesario que morigere su tono, porque tiene claro que Colombia lo que necesita es un líder que una y no que dividida como pasó con el gobierno de Gustavo Petro. De estos y más temas habló el senador Espinosa.

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¿Usted cree que el tiempo alcanza para estudiar los proyectos que están llegando del gobierno a menos de dos meses del cierre de la legislatura?

Estamos un poco apretados de tiempo. El Gobierno se tomó su tiempo para revisar bien los textos. Y bueno, creo que perdimos un tiempo muy valioso estas ocho semanas que pasaron. Nos toca apretar en las próximas ocho semanas, porque si usted analiza, solamente quedan ocho o nueves semanas máximo de la legislatura y nos toca trabajar el doble a ver si somos capaces de cumplir con los que tenemos, pero estamos un poco apretados de tiempo.

¿El Gobierno acaba de presentar la ley de sometimiento, cómo ve usted ese proyecto? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo?

A mí me gusta la ley de sometimiento porque le da herramientas al Estado para poder resolver los problemas de seguridad y convivencia que tenemos hoy. Al final, al Presidente lo eligieron para eso. La gran mayoría de la gente que votó con el presidente Abelardo votó desesperada con los temas de seguridad y convivencia. Con el incremento de la criminalidad en el anterior cuatrienio. El gobierno anterior fue el gobierno del hampa, un gobierno donde se multiplicó la criminalidad, los hombres armados se multiplicaron por dos, los cultivos de coca crecieron, la minería ilegal creció, la violencia en general, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado.

Entonces la gente votó a desesperada para que alguien llegue a resolver los temas de seguridad y convivencia; está aburrida que la extorsionen, que la atraquen, que le maten a la familia, que le recluten al hijo y al Presidente hay que entregarle herramientas para que pueda cumplir el legado ciudadano.

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A mí me gusta el derecho de sometimiento porque es un mecanismo eficaz para disuadir esos grupos al margen de la ley, no es una negociación, es una es un acogimiento al Estado; no hay una negociación directa entre los grupos y el gobierno, se hace todo a través de un abogado; el abogado presenta un plan, si hay verdad, si hay devolución de dineros, producto de la actividad ilícita y si hay un reconocimiento se le dan unas garantías de rebaja de pena y si se cumplen con los requisitos, hay unas libertades condicionales que se generan, todo pasa por un proceso judicial. No lo aprueba el gobierno, todo lo aprueban los jueces, lo que le da un marco normativo a la justicia.

¿Esta es la tradicional reforma a la Ley 418 que todos los gobiernos la cambian para sus intereses?

Es que mire, las negociaciones son cuando hay ejes políticos. El gran problema que se ha presentado en los últimos años es que se está confundiendo la organización criminal con las organizaciones que han tenido históricamente causa política, porque se confundieron ambas; terminaron todas traqueteando metidas al narcotráfico y ya se convirtieron todas en bacrim. Ya aquellos antiguos movimientos rebeldes de ideología comunista y no sé qué cosa, es un tema del siglo pasado. Hoy en día lo que hizo un bacrim, qué negociación se va a hacer con esa gente si no tienen ninguna causa política, esa gente lo que tiene es una ambición por la renta criminal.

A mí me parece que esta ley se actualiza a la coyuntura de Colombia y a la acción del Estado. Digamos, que los momentos de la 418 son distintos a esta norma que presenta el Ministro, por eso creo que es adecuada y es oportuna.

¿Si va a tener las mayorías el gobierno en la Comisión Primera o a la oposición le alcanzaría para imponerse?

Formalmente, los partidos que se han declarado de gobierno tienen mayorías en la Comisión Primera formalmente. Ahora falta ver que esa mayoría se materialice. El ser de gobierno no quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo con todo, pero sí va a haber una tendencia a ayudarle al gobierno para entregarle las herramientas, para que pueda luchar contra la criminalidad. Seguramente el proyecto sufrirá algunas modificaciones, algunas acotaciones, pero estoy convencido que vamos a lograr las mayorías.

El desafío más importante que tenemos es de tiempo porque va a haber una larga deliberación y para esta primera fase solo tenemos hasta el 4 de noviembre, que es salir de las comisiones conjuntas. Hay dificultades en esto de tiempo, pero se están articulando las plenarias con las comisiones a ver si somos capaces de cumplir con los tiempos que nos determinan los mensajes de urgencia que ha que ha pasado el gobierno.

¿Qué les ha dicho el Gobierno sobre esta reforma al Partido Liberal?

Realmente conocimos el proyecto esta semana. Esperamos tener rápido el primer debate sobre este proyecto. No hemos tenido tiempo de reunirnos en bancada, de analizarlo a profundidad. Yo lo he leído, pero en mi caso particular puedo expresar mi opinión, pero no una opinión colectiva del partido.

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¿Tienen ustedes también en la Comisión Primera el acto legislativo que anticipa el fin de la JEP, qué futuro y otro similar?

Primero hay que atender los mensajes de urgencia que presenta el Gobierno. Ya se presentó el de la ley de sometimiento o el de la ley de acogimiento que lo ha llamado el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Y tenemos que ser capaces primero de agotar el mensaje de urgencia que tiene prioridad en la agenda legislativa para después ir poco a poco sacando los actos legislativos. Los actos legislativos tienen más vueltas, tienen ocho vueltas.

¿Cómo ha visto a Abelardo de la Espriella en estos dos meses pasados que lleva de gobierno?

Hombre, con muchos deseos y mucho ímpetu de resolver los problemas. Tiene el desafío de poder generar resultados en el corto plazo. Yo pienso que es muy temprano para poder juzgar resultados, pero yo lo que le puedo contar es que yo le veo al gobierno ganas de acertar, ganas de trabajar, ganas de resolver los problemas de seguridad, ganas de que en Colombia lleguen inversiones, que crezca la economía, que se genere empleo, que se generen oportunidades, un compromiso sincero del gobierno con la autonomía de las regiones.

Yo le quitaría un poquito esa cosa camorrera, el país necesita un líder que una y no divida más, Este país anda buscando un líder que lo una, no podemos caer en lo mismo que nos pasó en el cuatrienio anterior donde había un presidente dividiendo todos los días más a Colombia.

¿Cómo está viendo el ejercicio de la oposición?

Bueno, es una oposición convencida, con unos niveles de convicción profundo sobre sus ideas y sus causas y su ideología, con errores seguramente y con sesgos con mucho sesgo también, pero con ganas de trabajar y con determinación; realmente, el gobierno le va a tocar enfrentar una oposición bastante resuelta, formada, estructurada, con capacidad de trabajo y eso requiere también que el gobierno se exija todos los días un poco más.

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