Caso del concejal Carlos Dueñas ya está en el radar de las directivas del Centro Democrático

Los episodios que ha protagonizado en los últimos meses el concejal de Cúcuta por el Centro Democrático, Carlos Dueñas, lo tienen ya bajo la lupa de las directivas de su partido.

El caso más reciente, ocurrido el fin de semana, en el que se observa a Dueñas en un video insultando y agrediendo a un trabajador de un supermercado, mientras hace alarde de su condición de concejal, tuvo amplia repercusión a nivel nacional y en este momento es de conocimiento no solo del director de la colectividad, Gabriel Vallejo, sino del jefe natural del CD, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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En vista de lo sucedido, el directorio departamental del Centro Democrático convocó para este viernes a todos los miembros de ese órgano de dirección, con el fin de analizar lo sucedido, escuchar al corporado y levantar un acta que será enviada al partido y al Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia para su estudio.

La última palabra sobre casos como el que involucran al concejal Dueñas la tiene la instancia nacional, que estará encargada de revisar si hay lugar o no a adoptar una medida sancionatoria, con base en los estatutos del partido.

De acuerdo con dicho reglamento interno, un militante de esa colectividad puede incurrir en una falta gravísima cuando, sea “protagonista de conductas indecorosas que ocasionen daño al buen nombre del Partido”.

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Con relación a las sanciones cuando se incurra en este tipo de conductas, el mismo estatuto establece lo siguiente: “Para las faltas gravísimas realizadas dolosamente o con culpa gravísima, procede la suspensión de los derechos como miembro y la expulsión del partido. En el caso de aquellos miembros elegidos por voto popular para representar al partido en las corporaciones públicas”.

No obstante, expertos en el tema señalan que una sanción por parte del comité de ética o la veeduría del partido no representan la pérdida de la curul del castigado, pero sí podría terminar afectando su la continuidad de su afiliación.

En el caso particular de Dueñas, toma fuerza la posibilidad de que, independientemente de cómo se resuelva su situación al interior del Centro Democrático, no le renueven el aval para las elecciones del próximo año.

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Y es que, además del episodio protagonizado días atrás, Carlos Dueñas también se vio comprometido en un caso de presunta violencia intrafamiliar, en junio pasado, después de un partido de la Selección Colombia.

Por estos hechos, el dirigente político fue trasladado a las instalaciones de la URI de la Fiscalía para adelantar el proceso judicial correspondiente. Posteriormente quedó en libertad.

El lunes pasado, en un video, Dueñas reconoció públicamente que insultó, ofendió y empujó a uno de los empleados del supermercado, y ofreció disculpas por su comportamiento. También asumió su responsabilidad por lo sucedido en los meses anteriores.

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