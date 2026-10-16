Indicadores de Jeremías | El presidente De la Espriella canceló su visita a Cúcuta

El presidente De la Espriella canceló su visita a Cúcuta

La visita que el presidente de la república, Abelardo de la Espriella, había programado a Cúcuta el pasado martes, fue cancelada a última hora por cambios en la agenda del jefe del Estado, según se indicó. Pero no se ha informado concretamente sobre las razones que incidieron en el cambio de la programación ya prevista.

Sin embargo, los invitados a ese encuentro se hicieron presentes en la sede de la iglesia cristiana, donde se llevó a cabo la reunión, durante la cual se trató sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

Los cucuteños participaron en la marcha del pasado miércoles

Sin actos que afectaran el orden público, en completa paz, se desarrolló la manifestación popular en Cúcuta el pasado miércoles 14 de octubre. El recorrido de los participantes, desde el Sena, hasta el parque Colón, a partir de las 8:00 de la mañana, estuvo libre de tropiezos.

Se pidió al Gobierno nacional el reconocimiento y preservación de los derechos sociales y no retroceder en los avances en educación. También se insistió en la supresión del IVA durante un mes, por lo menos, en el comercio de Cúcuta, con miras a la superación de la caída de las ventas.

Las peticiones al Gobierno buscan soluciones de alcance social que beneficien a la comunidad.

El conflicto armado en el Catatumbo

El predominio de grupos armados en el Catatumbo, con generación de violencia y el manejo de los cultivos de coca y la minería ilegal, sigue siendo un desafío para la Fuerza Pública, a pesar de las acciones puestas en marcha.

Analistas de esa problemática consideran que los bombardeos y otras operaciones militares han llevado a la radicalización de la subversión, con efectos de someter a la población civil a los asedios de la inseguridad.

La utilización de drones para atacar a militares y policías ha sido constante y los combatientes del Eln y las disidencias de las Farc, sobre todo, no dan señales de dejar las armas.

Expectativa en torno a la elección de rector para la Universidad de Pamplona

La elección de rector en la Universidad de Pamplona está en curso. El proceso ya fue puesto en marcha por el Consejo Superior de esa alma máter y deben cumplirse los trámites correspondientes.

Quien sea elegido reemplazará al doctor Ivaldo Torres, quien ya fue titular del cargo durante dos períodos y el Consejo de Estado revocó una segunda reelección, con la cual acumulaba tres períodos consecutivos.

Se estima que, académicamente, fue positiva la gestión de Torres en la rectoría de esa institución de enseñanza superior.

Jairo Tomás Yáñez, en La Palabra

El exalcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, será el personaje de la entrevista en el programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN en las emisiones de sábado y domingo (17 y 18 de octubre en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche).

El exmandatario de la ciudad aspira a la reelección para el período que comienza en 2028, para lo cual ya está en campaña.

En la entrevista, Yáñez expone su programa de gobierno, el cual comprende 27 proyectos que se compromete a ejecutar de ser elegido en los comicios de 2027.

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