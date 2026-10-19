¿Ahorrar para la pensión desde los 6 años? El plan que aprobó Alemania

El Parlamento alemán aprobó un programa que busca preparar financieramente a las nuevas generaciones para la jubilación mediante aportes estatales desde la infancia. La iniciativa, denominada Frühstartrente (ahorro para la jubilación desde una edad temprana), contempla inversiones a largo plazo en los mercados financieros para complementar las pensiones públicas.

El plan establece que el Estado depositará 10 euros mensuales en una cuenta individual de inversión por cada niño de entre 6 y 18 años. Los padres y abuelos también podrán realizar contribuciones adicionales para incrementar el capital acumulado.

El ministro de Finanzas alemán, el socialdemócrata Lars Klingbeil, defendió la iniciativa y destacó el efecto que puede tener el ahorro durante varias décadas.

“Al empezar tan pronto, se puede acumular una suma considerable a lo largo de las décadas”, explicó en un comunicado.

¿Cuánto dinero podrían recibir los niños al jubilarse en Alemania?

Según las proyecciones del Gobierno, los aportes estatales podrían convertirse en unos 53.000 euros cuando el beneficiario cumpla 65 años. Si sus familiares agregan 20 euros mensuales, el saldo podría llegar a 160.000 euros.

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Sin embargo, el dinero que entregará directamente el Estado será de 1.440 euros por niño durante los 12 años contemplados en el programa.

La estimación de 53.000 euros se calcula con una rentabilidad anual promedio del 7% y el efecto de los intereses acumulados. Bajo ese escenario, los aportes estatales sumarían aproximadamente 2.200 euros al cumplir los 18 años y continuarían generando rendimientos hasta la jubilación, incluso sin nuevas contribuciones.

El resultado no está garantizado, pues dependerá del comportamiento de los mercados financieros durante las próximas décadas. Además, con una inflación promedio del 2%, los 53.000 euros equivaldrían a unos 20.000 euros en poder adquisitivo actual.

Alemania busca aliviar la presión sobre las pensiones

La reforma se plantea en medio del envejecimiento de la población alemana, un fenómeno que aumenta la presión sobre el sistema de jubilación, financiado principalmente con las cotizaciones de los trabajadores activos.

Con este programa, Berlín pretende impulsar el ahorro privado como complemento de las pensiones públicas. El coste para las arcas estatales se calcula en 198 millones de euros en 2027 y podría aumentar a 411 millones en 2030.

La propuesta también ha generado críticas por sus posibles efectos sociales. Los partidos de izquierda Los Verdes y Die Linke votaron en contra al considerar que las familias con mayores recursos podrán aportar más dinero y ampliar la ventaja económica de sus hijos. La formación AfD se abstuvo.

El programa comenzará con los niños nacidos en 2020 y tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2026. Si no existe una cuenta individual, los recursos serán invertidos de manera colectiva bajo la gestión del Banco Federal de Alemania.

Tomado de El Universal.

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