Trump arremete contra Francia por disturbios y exige cerrar las fronteras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes críticas contra Francia después de las jornadas de protestas que derivaron en enfrentamientos y daños materiales en distintas localidades del país europeo. El balance preliminar de las autoridades francesas supera los 1.800 detenidos, registra 500 policías heridos y reporta la destrucción de 1.500 establecimientos comerciales.

La reacción del mandatario estadounidense se conoció a través de su red social Truth Social, donde atribuyó la crisis a la inmigración y reclamó medidas para reforzar el control fronterizo. Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos expresados previamente por el vicepresidente JD Vance sobre las políticas migratorias y de integración en Europa.

Lea: Iván Cepeda arremete por retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional y exige que las devuelvan

¿Qué dijo Donald Trump sobre los disturbios en Francia?

En su publicación, Trump responsabilizó a la llegada de inmigrantes por el deterioro de la situación francesa y pidió al Gobierno de ese país adoptar medidas urgentes. “¡Francia se está quemando!”, escribió el presidente estadounidense antes de insistir en la necesidad de controlar las fronteras.

El mandatario también afirmó que la inmigración procedente de sociedades que describió como completamente diferentes había perjudicado al país europeo. En ese contexto, dirigió un llamado a las autoridades francesas: “¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”.

Ingrese: Gobierno abre convocatoria para reformar el Código Nacional de Tránsito: así puede participar

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que JD Vance se pronunciara sobre los acontecimientos el sábado. El vicepresidente sostuvo que las políticas de diversidad y compasión habían impulsado la llegada de inmigrantes sin prestar suficiente atención a los desafíos de asimilación y compatibilidad cultural.

Vance también manifestó su preocupación por los daños ocasionados durante las manifestaciones y expresó su deseo de que la situación se detenga. “Rezo para que Francia, un hermoso país con gente maravillosa, detenga esta locura antes de que más de sus monumentos se quemen”, escribió en su mensaje.

Le puede interesar: Arturo Calle arremetió contra Shein y Temu por la pérdida de más de 2.000 empleos y cuestionó exención del IVA

¿Cuántos detenidos y policías heridos dejan los disturbios en Francia?

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, presentó el domingo el balance de los hechos y advirtió que los datos podrían modificarse conforme avance la evaluación de los daños y de los incidentes. Según el funcionario, durante los enfrentamientos hubo ataques contra instalaciones públicas y miembros de las fuerzas de seguridad.

Núñez señaló que entre los participantes identificados había “varios miles de individuos de ultraizquierda decididos a atacar nuestros edificios públicos y nuestras fuerzas del orden”. Asimismo, atribuyó a otros involucrados parte de los destrozos registrados en establecimientos comerciales de diferentes localidades.

Las cifras oficiales también reflejan diferencias entre las estimaciones de las autoridades y las de los organizadores sobre la cantidad de personas que participaron en las movilizaciones. El Ministerio del Interior calculó una asistencia de 550.000 manifestantes en todo el territorio francés, mientras que los convocantes aseguraron que la participación superó los 800.000 asistentes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion