Fiscalía pide reserva para la imputación contra Ricardo Orrego por presuntos delitos sexuales

Por petición de la Fiscalía, la audiencia de imputación por presunto acoso sexual y acto sexual violento contra el periodista Ricardo Orrego será reservada.



La Fiscalía argumentó que la audiencia debe ser reservada para garantizar la no revictimización de las víctimas. La Procuraduría y la defensa de Orrego coadyuvaron a la petición.



Los hechos estarían relacionados con cinco presuntas víctimas ocurridas entre 2012 y 2024.



Antes de la diligencia, la abogada Julieth Fiallo, apoderada de Orrego, aseguró que desde el inicio del proceso su cliente ha mantenido disposición para atender los llamados de la justicia.



Según la defensa, existe interés en que se precisen y se den a conocer de manera integral los hechos que originaron los señalamientos en contra de Orrego, calificados por la abogada como "hasta ahora desconocidos" para el ejercicio de su defensa.

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Fiallo indicó que su representado acudirá a las diligencias para las que sea requerido y aportará la información y los elementos que considere pertinentes para contribuir al esclarecimiento del caso.



La abogada hizo un llamado a que la investigación se desarrolle con plena observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa y las demás garantías que rigen el proceso penal colombiano, y pidió a la opinión pública y a los medios de comunicación permitir que las actuaciones judiciales avancen sin adelantar conclusiones sobre la responsabilidad de Orrego.



"Solicitamos respetuosamente a la opinión pública y a los medios de comunicación permitir que las actuaciones avancen, evitando conclusiones anticipadas acerca de responsabilidades", precisó la apoderada judicial del periodista.



El Canal Caracol dio por terminado el contrato de Orrego, quien se desempeñaba como presentador de deportes, tras conocerse denuncias de presunto acoso sexual en su contra por parte de trabajadoras de ese medio.

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