Capturan a exgobernador de San Andrés por presunta extorsión y secuestro

En las últimas horas fue capturado en Barranquilla el exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, por su posible participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla.



La investigación reveló que Hawkins Sjorgreen habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como "Las Salsas Mexicanas" para intimidar a dos contratistas y exigirles $3.000 millones, a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

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En uno de los casos, la presión, al parecer, incluyó la retención de una familiar con el propósito de presionar el pago. Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará al capturado ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.



Dentro de otra investigación en su contra, el pasado 15 de octubre la Fiscalía radicó escrito de acusación por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.



La diligencia judicial se relaciona con anomalías detectadas en el proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, cuyo valor total ascendió a $11.125 millones, con un presunto detrimento de $4.330 millones, derivado de sobrecostos, obras no ejecutadas ni devueltas y la omisión en el cobro de estampillas, impuestos y sobretasas.

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