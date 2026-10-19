Lina Garrido, directora de la ANT, bajo investigación disciplinaria por su experiencia laboral

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió este lunes investigación disciplinaria contra la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido. El hecho que investiga el ente de control disciplinario aborda una denuncia que advierte que la funcionaria cumple con los requisitos para ocupar ese cargo en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según el documento de la Procuraduría, el hecho jurídicamente relevante señala que se debe determinar “si el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo (...) fue cumplido” y “si se demostró mediante documentos que reflejen la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar”.

Entre las órdenes que dio esa entidad para la indagación está la entrega de una certificación laboral de la funcionaria por parte de la ANT. Allí debe constatar la fecha de designación, posesión y renuncia (si es el caso), así como el salario mensual devengado en 2026, las funciones que desempeñó y la última actualización que hizo de su hoja de vida ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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La queja instaurada contra Garrido señala que, supuestamente, los documentos aportados por Garrido para su posesión “no corresponden a la realidad”. En ese sentido, asegura que se refiere a los certificados de la Asociación de Ganaderos de la Sabana (Asosabana) porque “el cargo de Dirección Estratégica, la gestión institucional y desarrollo agrario (...) no existe en esa organización” y porque las certificaciones aportadas para demostrar la experiencia “fue copiada de los manuales de funciones del manual de la ANT”.

En ese sentido, la denuncia expresa que lo anterior se hizo para “hacerlas compatibles con las funciones del manual de la ANT, sin que significativamente Garrido (...) hubiese desempeñado o desarrollado las actividades descritas en ellos”.

Vale la pena recordar que el pasado 16 de octubre el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad electoral contra el nombramiento de la excongresista, luego de una acción legal impulsada por la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán (conocida como Lalis).

Ante esto, señaló en sus redes sociales que su formación y trayectoria “están documentados” y recalcó que “no he falsificado mi hoja de vida ni he engañado al Presidente ni a los colombianos”.

A raíz de esas investigaciones en contra de su nombramiento en la ANT, Garrido se ha defendido diciendo que el manual de funciones establece como condiciones para ser directora tener título de pregrado y una especialización en cualquier área del conocimiento.

“Mi formación académica y mi trayectoria están documentados y a disposición de las autoridades competentes. No he falsificado mi hoja de vida ni he engañado al presidente de la República, ni mucho menos a los colombianos”, afirmó.

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