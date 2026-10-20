Colombia no sabe cuántos niños estudian en casa: alerta informe de la Javeriana

Un informe de la Universidad Javeriana advirtió que el país no sabe cuántos menores de edad estudian en casa, también conocido como homeschooling, ni cómo garantizar la calidad y el derecho bajo este tipo de figuras de aprendizaje.



La realidad frente sobre este tipo de educación está contenida en el Informe 148 del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, titulado "La educación en casa en Colombia: una realidad sin registro estadístico del homeschooling".



El informe señaló, entre otras, que esta modalidad se mantiene en una zona gris normativa, dado que no está prohibida, pero tampoco cuenta con reglamentación, reconocimiento oficial ni registros estadísticos que permitan establecer cuántos niños, niñas y adolescentes están inmersos en este modelo.



LEE interpuso ante el Ministerio de Educación un derecho de petición en el que le consultaba por estas cifras y la respuesta señaló que no había información oficial sobre el número de estudiantes que reciben educación en casa, su ubicación o los métodos utilizados.



El análisis revisó los datos de matrícula formal del Sistema Integrado de Matrícula (Simat). Según sus registros, en 2024 el 81,4% de los estudiantes matriculados asistía a instituciones bajo el modelo tradicional, organizado alrededor del establecimiento educativo, el docente, el currículo, el horario y la evaluación formal.



El porcentaje restante corresponde a metodologías flexibles, como Escuela Nueva y etnoeducación, que no equivalen a la educación en casa. Por ello, los registros disponibles no permiten determinar si los menores que no aparecen en la matrícula estudian en sus hogares, viven fuera del sistema educativo o no fueron registrados por otras razones.

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El laboratorio realizó varias aproximaciones para dimensionar el fenómeno, aunque advirtió que ninguna es concluyente. Un cruce de datos del Simat sugiere que cerca de 178.000 niños en edad de cursar quinto de primaria no aparecen matriculados de un año a otro, pero la cifra podría estar afectada por errores de registro.



Por otra parte, las pruebas Saber 11 identificaron entre 4.200 y 5.900 adolescentes evaluados en 2020, sin vínculo registrado con un colegio. Fuentes no oficiales citadas por el estudio estimaron que entre 8.000 y 30.000 familias recurren a esta modalidad.



Las encuestas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, como la Gran Encuesta Integrada de Hogares y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, tampoco incluyó preguntas específicas sobre educación en casa.

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El informe señaló además que ha crecido la oferta privada de plataformas, tutorías y colegios híbridos que promocionan certificación y acompañamiento, aunque no existen datos verificables sobre su número de estudiantes, egresados o resultados académicos.



“En Colombia ya existe una oferta privada de educación en casa, con plataformas, tutorías y colegios híbridos, pero desconocemos su verdadera dimensión”, afirmó Gloria Bernal, directora del LEE.



“Sin datos no es posible tomar decisiones a favor de la calidad de esta modalidad ni garantizar el derecho a la educación de quienes la siguen”, añadió.

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