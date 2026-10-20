RTVC llevará a la Fiscalía presuntas irregularidades en pagos a contratistas entre 2023 y 2026

En medio de las revisiones que la nueva administración del Sistema de Medios Públicos–RTVC, en cabeza del Gobierno de Abelardo de la Espriella, siguen denunciando presuntas irregularidades de la gerencia anterior, que estuvo en cabeza de Hollman Morris entre 2024 y 2026. A inicios de la administración dijeron que esa entidad estaba “en la ruina” y ahora, hay hechos que apuntarían a irregularidades en los pagos a contratistas.

Según informó la entidad, se encontraron posibles irregularidades en los soportes de pago presentados por contratistas durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026. Este hallazgo surgió en la revisión forense que adelanta la entidad sobre la contratación del periodo anterior.

Los hallazgos preliminares apuntan a que algunos contratistas habrían presentado planillas que registraban aportes a salud y pensión que no se habrían efectuado. Esos documentos habrían sido incorporados a las cuentas de cobro y aceptados por los supervisores como soporte para autorizar los pagos de los salarios.

Para RTVC esto no se trata de una inconsistencia menor, pues la acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social es un control esencial en la ejecución contractual. Por esto, advierte que si los hechos son corroborados, podrían comprometer la responsabilidad de quienes presentaron los soportes y de quienes tenían el deber de verificar su veracidad.

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“La determinación de eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales corresponde exclusivamente a las autoridades competentes”, señaló un comunicado del sistema de medios públicos.

Por otro lado, la administración advirtió que lo que encontraron no se limita a la posible conducta de particulares, es decir, los contratistas. La supervisión de los contratos y las planillas que presentaban para el pago de sus salarios debía revisar la idoneidad y consistencia de los documentos antes de recomendar o autorizarlos.

En ese sentido, la gerencia nueva expresó que “la aceptación de soportes presuntamente irregulares evidencia posibles fallas graves de control que deben ser esclarecidas”.

Así las cosas, la gerente de RTVC, Ángela Maria Mora, ordenó revisar detenidamente las planillas (que es el documento que todo contratista debe presentar a su empleador para que le paguen su sueldo), los soportes de las cuentas de cobro, las certificaciones de supervisión y las aprobaciones de pago del periodo 2023-2026, con el propósito de establecer el alcance de los hechos y su posible impacto.

Los hallazgos documentados serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que, en el marco de sus competencias, adelanten las actuaciones a que haya lugar.

“La instrucción de la actual administración es clara: revisar la casa por dentro, corregir los controles que fallaron y acudir a todas las instancias legales. En el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, los recursos públicos son sagrados y no hay espacio para malas prácticas”, concluyó la comunicación de RTVC.

Tomado de El Colombiano.

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