Presidente lanza ofensiva contra grupos armados en Arauca y advierte a funcionarios con nexos criminales

El presidente, Abelardo de la Espriella, anunció una ofensiva total contra el Eln y las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca, luego de la realización de un consejo de seguridad en esa región del país.

Según el presidente, el departamento sufre de dos principales problemas, que tienen que ver con el narcoterrorismo y la corrupción que involucra a varios funcionarios, por lo que señaló que buscará mecanismos nacionales e internacionales para combatirlos.

"He sido muy claro con el señor gobernador y los señores alcaldes, uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo, se acabó", cuestionó el presidente.

Y agregó que "quien apoye a los narcoterroristas es igual de criminal que ellos y está igual de sucio en sus manos con la sangre de los colombianos. No lo vamos a permitir y vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a aquellos que terminen aliados con el narcoterrorismo".

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Una de estas primeras medidas anunciadas tiene que ver con la orden entregada al director del Inpec, para trasladar fuera de Arauca y a cárceles de alta seguridad a los jefes de esas estructuras y objetivos de alto valor que están detenidos en Arauca.

"Ninguno de estos bandidos de las Farc y el Eln se va a quedar en Arauca porque siguen delinquiendo desde las cárceles. He ordenado trasladarlos en el término de la distancia a todos", añadió.

En ese sentido, el presidente exigió al Eln la liberación de cinco personas que estarían secuestradas en Arauca, incluidos dos funcionarios del CTI, sumado a la orden del Gaula de la policía de "intensificar las operaciones para rescatarlos, no olvidarlos y los vamos a rescatar porque no negociamos con el terrorismo".

La advertencia de nexos criminales

Durante la realización del consejo de seguridad realizado en la Brigada 18 del Ejército, el mandatario también lanzó una advertencia contra alcaldes, gobernadores y cualquier funcionario que tenga nexos con grupos criminales.

“Todo el que tiene relación con el narcoterrorismo patrocina el asesinato de policías y soldados de la patria, y patrocina el asesinato de la población civil. No voy a aceptar que manos sucias de sangre decidan los destinos del pueblo colombiano", advirtió.

En su mensaje, fue más allá y señaló que "si me ponen sobre la mesa aliarme con esos bandidos o que me fusilen, bajo tranquilo al sepulcro, pero no hay dignidad ninguna en untarse de esa porquería que termina financiando la muerte de nuestros soldados y policías”.

En su mensaje entregado frente a la cúpula militar, ministros y alcaldes de la región, De la Espriella insistió en que no viene de la política tradicional, por lo que “esa ecuación la vamos a cambiar, y la vamos a cambiar por la razón o por la fuerza”.