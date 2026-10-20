Relevo en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional: ¿quién es el nuevo director?

El coronel Edwin Orlando Correa tomó las riendas de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El oficial cuenta con una trayectoria de más de 28 años en la institución y ha tenido diferentes cargos operativos, administrativos y académicos en diferentes especialidades de la misma.

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Correa es administrador policial con maestría en seguridad pública y especialista en seguridad, docencia e investigación universitaria. En su recorrido profesional ha trabajado en áreas como la investigación criminal y la lucha contra el secuestro y la extorsión.

A nivel internacional, desarrolló funciones como agregado de la Policía en Paraguay.

En sus prioridades al frente de la dirección, se encuentran la reducción de la siniestralidad en las vías del país, la cultura vial y la seguridad en los corredores nacionales.

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