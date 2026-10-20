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Alias Contador, señalado disidente de las Farc, regresó a Colombia tras cumplir condena en Estados Unidos
José Albeiro Arrigui Jiménez quedó a disposición de las autoridades colombianas, que lo requieren por varios delitos, entre ellos homicidio, desplazamiento forzado y tráfico ilegal de armas.
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crojas
Alias Contador
Colprensa
Colprensa
Martes, 20 de Octubre de 2026

A disposición de la Policía quedó el señalado disidente José Albeiro Arrigui Jiménez, “Contador”, tras su arribo al país, procedente de Estados Unidos, donde cumplió una condena por delitos de narcotráfico.

"Alias “Contador” arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo proveniente de Alexandria, en el estado de Luisiana, Estados Unidos. El proceso migratorio y su posterior entrega se dieron en articulación con la Dijín y la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU)", precisó Migración Colombia.

Arrigui Jiménez fue detenido en febrero de 2020, en un operativo adelantado por las autoridades a un campamento de las disidencias en zona rural del departamento de Caquetá.

Lea: Corrupción y cambios de mando marcan una década en la Gobernación de San Andrés

El disidente ha sido señalado de tener vínculos con el cartel de Sinaloa y de reemplazar a Wálter Arizala, alias "Guacho", en el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las extintas Farc.

Migración recordó que Arrigui Jiménez "es requerido por las autoridades colombianas para responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, homicidio simple, desplazamiento forzado, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, entre otros".

En marzo de 2023 la Corte Suprema avaló su extradición a una Corte de Texas por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

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