Cada 39 minutos se denuncia un caso de extorsión en Colombia

La radiografía de la extorsión en el país revela que en Colombia se registra, en promedio, un caso de extorsión cada 39 minutos. Así lo revela el estudio técnico Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional muestra que: en el año 2025 se registraron 13.428 casos, frente a 9.791 en 2022, esto equivale a un aumento de, 3.637 casos más al año.

Entre 2022 y 2025, años del gobierno anterior, el delito pasó de uno cada 54 minutos a uno cada 39, y la tasa nacional subió de 18,94 a 25,23 casos por cada 100.000 habitantes. La tendencia no se ha revertido: en los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 3.936 casos, 8% más que en el mismo periodo de 2025 y 10,1% más en las ciudades capitales.

“Hoy se registra un caso de extorsión cada 39 minutos en Colombia. Detrás de cada cifra hay un comerciante, un transportador o una familia que paga con miedo. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena concentran dos de cada tres casos de las capitales, y hacia allá tiene que llegar primero el Estado”, aseguró, Julián Buitrago Arango, director del DNP.

Para Asocapitales, estos resultados hacen necesario avanzar hacia una política nacional que articule las capacidades de investigación, operación, prevención y atención a las víctimas, con responsabilidades y recursos definidos para la Nación y los territorios.

Más de la mitad de los casos se registra en las capitales

En 2025, las 32 ciudades capitales concentraron 7.291 casos, equivalentes al 54,3 % del total nacional de los hechos registrados en estas ciudades.

El comportamiento entre ciudades muestra diferencias que requieren respuestas ajustadas a cada territorio. Entre 2024 y 2025, Cartagena pasó de 197 a 382 casos, un incremento del 93,9%. También aumentaron los registros en Tunja (76,7%), Pasto (37,8%) y Sincelejo (36,6%). En contraste, Bogotá, Barranquilla y Cali reportaron reducciones del 16,1%, 17,8 % y 7,4%, respectivamente.

Estas variaciones refuerzan la importancia de contar con información territorial detallada para identificar riesgos, orientar la prevención y coordinar las intervenciones de las autoridades.

Cúcuta registró una reducción

En Cúcuta, el delito de la extorsión registró una reducción del 7,4% en 2025, al pasar de 296 casos en 2024 a 274 el año pasado, según el diagnóstico de Asocapitales y el DNP.

Sin embargo, las cifras acumuladas evidencian la magnitud de este problema en la capital de Norte de Santander. Entre 2010 y 2025, la ciudad contabilizó 2.374 casos de extorsión, de acuerdo con los registros analizados en el estudio técnico, análisis y caracterización de la extorsión en Colombia.

La extorsión telefónica y digital

La llamada telefónica representa el 48,8% de los casos registrados en las capitales en 2025. Por su parte, las modalidades asociadas a redes sociales y tecnologías de la información y las comunicaciones alcanzan el 18,6%, frente al 7,6% registrado en 2016.

A este panorama se suma la extorsión originada desde establecimientos de reclusión. Según la estimación de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (DIASE) recogida en el estudio, cerca del 70% de las llamadas extorsivas podrían provenir de estos espacios.

El diagnóstico también advierte sobre el subregistro: se estima que menos del 20% de los hechos reales se denuncia, lo que limita la comprensión de la magnitud del delito y exige fortalecer la confianza, los mecanismos de reporte y la protección de las víctimas.

Los alcaldes necesitan herramientas

El estudio identifica una asimetría entre las responsabilidades políticas de las autoridades locales y las competencias para enfrentar la extorsión. De 21 puntos de competencia normativa analizados, 14 corresponden al nivel nacional —el 66,7%— y solo dos son propios de las administraciones municipales.

Aunque los alcaldes son la primera autoridad de policía y reciben directamente las demandas de seguridad de la ciudadanía, capacidades determinantes como la investigación penal, la acción operativa especializada y la gestión del sistema penitenciario dependen de entidades nacionales.

Un Conpes y 27 acciones

Entre las propuestas del estudio se encuentra la formulación de un documento Conpes sobre extorsión, con especial atención a la modalidad carcelaria, metas medibles y un plan plurianual de inversión.

El documento también presenta 27 acciones de política pública que las ciudades pueden adoptar según sus necesidades y capacidades, organizadas en tres ejes: prevención; articulación con la Fiscalía y la Policía; y atención integral a las víctimas. Se trata de opciones de intervención territorial, no de mandatos uniformes para todas las capitales.

Asimismo, plantea mejorar el acceso de los gobiernos locales a los datos, construir mapas de riesgo a escala de barrio y establecer criterios homogéneos para clasificar hechos y delitos conexos, incluidos los asociados al denominado "paseo millonario"

Con este diagnóstico, Asocapitales y el DNP aportan evidencia y alternativas de política pública para fortalecer la respuesta institucional. El propósito es que las decisiones nacionales y territoriales respondan a las distintas manifestaciones de la extorsión y permitan avanzar en la protección de las víctimas.

“El DNP pone el diagnóstico y propone el instrumento: un Conpes contra la extorsión, con metas, responsables y presupuesto. Se suma a la ofensiva del presidente Abelardo de la Espriella contra las estructuras criminales. Sin dinero y sin teléfonos desde las cárceles, la extorsión pierde su motor”, señaló, Julián Buitrago, director del DNP.

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