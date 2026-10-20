Presunto delincuente fue abatido en operativo del Gaula en Los Patios

La mañana de este martes un sujeto fue abatido por la Fuerza Pública en el sector de La Garita, en el municipio de Los Patios, en medio de un operativo que desarrollaban en este sector del área metropolitana.

Se conoció, que en medio del procedimiento que tenía como fin una captura, se habría producido un intercambio de disparos entre ambas partes, dejando como resultado un presunto criminal sin vida.

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El caso estuvo liderada por integrantes del Gaula de la Policía, hasta el momento no se han revelado detalles oficiales de lo sucedido en este sector.

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