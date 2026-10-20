La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Presunto delincuente fue abatido en operativo del Gaula en Los Patios
Hasta el momento no se han revelado detalles oficiales de lo sucedido.
Authored by
cesarmuñoz
CintaEmergencia
La opinión
La Opinión
Martes, 20 de Octubre de 2026

La mañana de este martes un sujeto fue abatido por la Fuerza Pública en el sector de La Garita, en el municipio de Los Patios, en medio de un operativo que desarrollaban en este sector del área metropolitana. 

Se conoció, que en medio del procedimiento que tenía como fin una captura, se habría producido un intercambio de disparos entre ambas partes, dejando como resultado un presunto criminal sin vida.

Lea aquí: Capturan a dos hombres señalados por el asesinato de un patrullero de la Policía en Ocaña

El caso estuvo liderada por integrantes del Gaula de la Policía, hasta el momento no se han revelado detalles oficiales de lo sucedido en este sector. 

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13 . 

Recomendados para ti
Temas del Día
El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña ofrece disculpas por estar involucrado en una gresca en la Terminal de Transportes.
El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña ofrece disculpas por estar involucrado en una gresca en la Terminal de Transportes.
Secretario de Movilidad de Ocaña admite que fue un error irse a los golpes con un motociclista
Javier Sarabia
James Rodríguez, campeón con Academia Tolimense.
James Rodríguez, campeón con Academia Tolimense.
James Rodríguez se reencuentra con el General Santander, un estadio en el que ya fue campeón
Gustavo Contreras Sabogal
Brayan Vera Marina
Brayan Vera Marina
¿Qué le pasó a Verita? Familia del marino nortesantandereano asesinado en Valle del Cauca pide justicia tras confusa muerte
La Opinión