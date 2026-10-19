Una supuesta invasión de carril, la principal hipótesis de fatal accidente de tránsito en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta

En medio de la oscuridad y la soledad del Anillo Vial Occidental, un nuevo choque entre una camioneta y una motocicleta terminó en tragedia. El motociclista murió en el lugar, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.

La víctima fue identificada como Jhon Ferney Aguilar Cerón, quien se movilizaba en una motocicleta Pulsar negra, de placa LGK-48I. El hombre colisionó contra una camioneta gris, de placa RNU-034, cuando ambos vehículos transitaban en sentidos contrarios bajo el puente que conduce hacia la vía a El Zulia.

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El accidente ocurrió la noche del pasado sábado, 17 de octubre, en la periferia de Cúcuta. De acuerdo con las características, una posible invasión de carril habría desencadenado la colisión. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades de Tránsito y Transporte no han establecido cuál de los dos conductores habría cometido la imprudencia.

Lo cierto es que el impacto fue tan fuerte que el motociclista salió despedido y varias partes de la moto y de la carrocería quedaron esparcidas en distintas direcciones. La violencia del choque dejó una escena de destrucción bajo el puente.

La camioneta, conducida por una mujer, se detuvo unos metros más adelante. La conductora dio aviso a las autoridades, que, según versiones conocidas en el lugar, tardaron cerca de una hora en llegar.

Posteriormente, se realizó el levantamiento del cuerpo con apoyo de una funeraria, mientras los uniformados iniciaron las primeras pesquisas para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que Aguilar Cerón perdió la vida.

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