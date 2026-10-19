En la taberna acabaron con Choco: el historial judicial del hombre asesinado en Los Patios

Luego de aparecer en dos ocasiones en registros judiciales, señalado como presunto líder de una banda delincuencial, Jefferson René Velasco Lizcano, alias Choco, fue asesinado a tiros en Los Patios. Hombres armados llegaron hasta donde se encontraba y acabaron con su vida en un ataque que es materia de investigación.

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En la mañana de ayer, mientras un grupo de niños jugaba tranquilamente en la cancha El Cují, a escasos metros una enorme mancha de sangre seca ocupaba buena parte del espacio destinado al estacionamiento de vehículos. Era el rastro que había dejado el homicidio de Choco.

Horas antes, Velasco, de 36 años, había sido asesinado a disparos por hombres que se movilizaban en motocicletas y llegaron a buscarlo a un establecimiento de bebidas alcohólicas ubicado junto a la cancha, en la calle 25, a un costado de la avenida principal del municipio, en el barrio Patio Centro.

En la barra exterior todavía había vasos de cerveza a medio tomar, abandonados en medio de la confusión por los clientes que disfrutaban de la noche y terminaron presenciando el ataque a tiros. El Churco, como se conoce la taberna frente a la cual ocurrieron los hechos, fue escenario de este crimen en la madrugada de ayer, 18 de octubre.

La música sonaba a alto volumen, como es habitual en este establecimiento. Hacia las 2:50 de la madrugada, varios hombres llegaron en motocicletas en busca de Choco, quien tomaba cerveza en el lugar.

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Los atacantes lo ubicaron rápidamente. Uno de ellos le disparó en la cabeza y lo hizo caer al suelo. Luego, para rematarlo, le propinaron otros dos tiros en el mismo lugar antes de huir.

Los demás clientes, que hasta ese momento compartían bebidas y disfrutaban de la noche, abandonaron el establecimiento tras presenciar el ataque. Entretanto, las autoridades llegaron para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver, además de iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Choco había sido capturado en dos ocasiones por su presunta relación con la banda delincuencial KM 8, señalada de actividades como microtráfico, porte ilegal de armas, hurto, homicidio y extorsión en Los Patios. La primera detención ocurrió en 2016 y la segunda, en 2021.

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