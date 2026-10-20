Últimos meses del año: claves para cuidar el bolsillo en esta temporada

Planear los gastos desde octubre, controlar las compras a crédito y reservar dinero para las obligaciones de enero son algunas de las recomendaciones de expertos para cuidar las finanzas personales y familiares durante la temporada de fin de año.

La llegada de Halloween marca el inicio de una temporada en la que coinciden un incremento en las ventas, celebraciones, regalos, viajes y otros gastos que pueden afectar el presupuesto de los hogares.

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Ante este panorama, expertos del Centro Comercial Portal de la 80, la Universidad Católica de Colombia, la Uniagustiniana, Uniagraria, Fundación Universitaria Horizonte y Fincomercio, comparten cómo espera el comercio generar un crecimiento y las recomendaciones para organizar los ingresos, evitar el sobreendeudamiento y mantener el ahorro durante los últimos meses del año.

Halloween dinamiza el comercio y genera oportunidades para pequeños comerciantes, emprendedores y marcas locales. Según Fenalco, el 73% de los colombianos manifestó que celebraría esta fecha en 2024, reflejando su potencial de consumo.

En el Centro Comercial Portal de la 80, esta temporada les permite conectar a las familias con su oferta, aumentar la visibilidad de las marcas y fortalecer las oportunidades de venta.

“Para el 31 de octubre, proyectamos recibir entre 66.000 y 68.000 visitantes, lo que representaría un crecimiento del 3% al 6% frente a los 64.000 registrados en 2025, y un aumento de entre 5% y 8% en las ventas. Asimismo, esperamos mantener un ticket promedio de $160.000, respaldado por la programación especial y las estrategias comerciales de la temporada, expresó la directora Comercial y de Mercadeo de la empresa, Melissa Corredor.

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Ahorro para emergencias

El Global Findex 2025 del Banco Mundial, con información recopilada en 2024, encontró que en Colombia el 43,8% de los adultos consideraba muy difícil conseguir dinero para afrontar un gasto inesperado en los siguientes 30 días, mientras el 40% lo consideraba algo difícil. Es decir, 8 de cada 10 adultos enfrentan algún grado de dificultad para reunir rápidamente recursos ante una emergencia.

Para el director de Ahorro e Inversión de Fincomercio, Mauricio García Sánchez, “la mejor forma de enfrentar un imprevisto es comenzar a prepararse antes de que ocurra”.

En este sentido, tener un respaldo puede evitar que una situación puntual termine convirtiéndose en una nueva deuda. Por lo que un ahorro pequeño, pero constante, puede convertirse en una primera barrera contra esos gastos que nadie planea, pero que tarde o temprano aparecen.

Planificación financiera

Expertos sugieren que, en esta época del año, es importante hacer ajustes y organizar las finanzas para que las familias puedan disfrutar de las celebraciones sin caer en un sobreendeudamiento.

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El primer paso es elaborar un presupuesto que contemple todos los gastos previstos entre octubre y enero, desde el Día de las Velitas, las novenas y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, hasta las obligaciones del próximo año.

“También es fundamental identificar los ingresos que se recibirán durante este periodo y distribuirlos de manera adecuada. Octubre y noviembre son meses clave para ahorrar y reunir los recursos necesarios para cubrir los gastos de diciembre y enero”, sostuvo el docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia, Diego Arturo Cortés Valencia.

Otra recomendación es anticipar las compras navideñas y aprovechar las jornadas de descuentos, como el Black Friday, para comparar precios y encontrar mejores opciones antes de la temporada de mayor consumo.

Asimismo, se aconseja limitar el uso de las tarjetas de crédito o diferir las compras a una sola cuota, ante el posible impacto del aumento de las tasas de interés en el costo de la financiación.

Por su parte, es importante planificar el uso de la prima de fin de año y evitar comprometerla antes de recibirla.

¿Cómo evitar que los gastos afecten el presupuesto de diciembre?

El docente de la Uniagistiniana, Jhon Alexander Torres Jiménez, recomendó planificar los gastos del último trimestre del año para disfrutar de las celebraciones sin comprometer las finanzas personales.

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Estas son sus principales recomendaciones:

Presupuestar el trimestre completo. Planificar octubre, noviembre y diciembre como un solo periodo, con un monto definido para Halloween, el Black Friday, las novenas, los regalos y los viajes.

Planificar octubre, noviembre y diciembre como un solo periodo, con un monto definido para Halloween, el Black Friday, las novenas, los regalos y los viajes. Establecer un límite para Halloween. Reutilizar o intercambiar disfraces permite reducir gastos en artículos que se utilizarán una sola vez.

Reutilizar o intercambiar disfraces permite reducir gastos en artículos que se utilizarán una sola vez. Separar desde ahora el dinero de diciembre. Reservar con anticipación los recursos destinados a las celebraciones y demás gastos de fin de año.

Reservar con anticipación los recursos destinados a las celebraciones y demás gastos de fin de año. Usar las tarjetas de crédito con precaución. Con la tasa de usura cerca del 29 % efectivo anual, si no se cuenta con el dinero para pagar la compra en su totalidad al corte, lo más recomendable es evitar financiarla con tarjeta y asumir intereses adicionales.

Cinco errores financieros

Durante la temporada de fin de año, las compras, los descuentos y las celebraciones pueden afectar las finanzas personales si no se planifican adecuadamente.

Por ello, la docente del Programa de Contaduría Pública Virtual de la Fundación Universitaria Horizonte, Tania Milena Ramos Cruz, identificó cinco errores financieros frecuentes durante la temporada de fin de año que pueden afectar el presupuesto de enero y comprometer la estabilidad económica de los hogares.

Gastar la prima antes de recibirla. En muchas ocasiones, comprometemos ese dinero en compras y celebraciones antes de que llegue. Cuando finalmente recibimos el pago, gran parte del ingreso ya está comprometida. Utilizar los ahorros para financiar las celebraciones. Recurrir al fondo de emergencias para pagar regalos o fiestas puede dejar a las personas sin respaldo económico y obligarlas a pedir prestado en enero. Comprar únicamente porque hay descuentos. Una oferta solo representa un ahorro cuando el producto estaba contemplado en el presupuesto y realmente se necesita. De lo contrario, se convierte en un gasto adicional. Utilizar avances de la tarjeta de crédito para cubrir gastos. Financiar compras pequeñas a muchas cuotas puede prolongar el pago durante meses. Como advierte la experta, los intereses pueden llevar a pagar durante mucho tiempo por algo que se consumió en una sola noche. Sentir la obligación de comprar regalos para todos. No es necesario regalarles a todas las personas. La prioridad debe ser la familia y los gastos deben ajustarse a las posibilidades económicas de cada hogar.

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