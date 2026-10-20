Aprender con IA y practicar con personas: la fórmula para competir en el mercado laboral de Colombia

El modelo de aprendizaje híbrido, que combina la inteligencia artificial con la interacción humana, se consolida como un factor determinante para el éxito laboral en Colombia frente a la competencia global.

Según el Informe Anual de Progreso 2026, de la plataforma de aprendizaje online Preply, el 75% de los profesionales considera que la experiencia humana marca la diferencia para alcanzar sus objetivos profesionales, a pesar de que el 88% ya utiliza herramientas de IA en sus procesos de estudio.

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Aunque el reporte no desglosa un apartado estadístico exclusivo para Colombia, sus conclusiones estratégicas impactan directamente al mercado laboral del país, el cual se ha consolidado como un hub de talento tecnológico y de servicios de outsourcing para empresas de Estados Unidos y Europa.

El estudio expone una realidad ambivalente. Por un lado, la adopción tecnológica es masiva: el 88% de los profesionales ya utiliza herramientas de IA en sus procesos de aprendizaje. No obstante, el 63% de los encuestados afirman que sienten que dedican mucho tiempo a aprender sin mejorar de verdad.

El Progress Report, realizado a más de 5.000 profesionales en actividad de nueve países, analiza cómo la tecnología está transformando la experiencia de aprendizaje y qué significa lograr un progreso real en la era de la Inteligencia Artificial. Entre sus principales conclusiones, identifica una desconexión entre la actividad de aprendizaje y la capacidad de aplicar esos conocimientos en situaciones reales.

Como la gente se está formando más que nunca, se espera que en 2031 el mercado de la educación en línea alcance los 1.200 millones de usuarios. La IA es un complemento práctico a la hora de aprender y ayuda a superar esas pequeñas trabas que, de otro modo, podrían frenar el progreso.

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Para la directora de Marca de Preply, Sofia Tavares, se está dando el mayor cambio de la historia en lo que respecta al acceso al aprendizaje, porque, gracias a la IA, los conocimientos están al alcance de la mano en segundos.

“Lo difícil es lo que sucede después, cuando cierras la app, sales de la clase y tienes que usar lo estudiado. El progreso real consiste en ser capaz de aplicar estas habilidades con soltura en momentos decisivos”. apuntó.

En el Progress Report, los estudiantes mencionan tres aspectos que son de gran trascendencia por encima de todo: el apoyo humano, la confianza en la vida real y la responsabilidad.

De hecho, la responsabilidad humana sigue siendo el factor que más influye en la constancia, por delante de los recordatorios o las herramientas de IA (responsabilidad 46% vs. 18%).

De acuerdo con el reporte para el contexto colombiano, es cotidiano que los profesionales acumulen extensas "rachas" de estudio interactuando con interfaces digitales, lo que genera un sesgo cognitivo de progreso.

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La problemática se hace evidente al momento de enfrentar entornos de alta presión en el mundo real, tales como una auditoría corporativa en inglés, una negociación internacional o una entrevista de trabajo en tiempo real. Al carecer de una interacción humana estructurada previa, el talento local experimenta bloqueos debido a la falta de fluidez verbal y a la incapacidad de gestionar la improvisación en un segundo idioma.

Frente a este escenario, la tendencia apunta hacia el Modelo Híbrido (IA + Humano). Bajo este enfoque, la Inteligencia Artificial actúa como un copiloto operativo de bajo costo que automatiza tareas repetitivas: genera resúmenes, definiciones, traduce textos y corrige ejercicios mecánicos.

Esto libera al tutor humano de la carga administrativa, permitiéndole concentrar las sesiones en vivo "uno a uno" en la retroalimentación personalizada, el desarrollo del juicio crítico, la adaptación cultural y la superación del miedo escénico. El éxito no radica en elegir entre algoritmos o profesores, sino en fusionar ambos mundos.

El nuevo medidor del éxito: menos pantallas, más conversación

El reporte de Preply sugiere dejar de medir el éxito en "horas dedicadas" o "lecciones completadas" en una pantalla. Para cerrar la brecha de progreso antes de tu próxima postulación laboral, la clave del éxito está en buscar: Espacios de conversación reales y espontáneos. Simulaciones de entrevistas de trabajo con personas. Retroalimentación humana personalizada.

El futuro del trabajo pertenece a quienes dominan la tecnología, pero el éxito sigue siendo profundamente humano.

La urgencia de esta transición se fundamenta en la alta alfabetización digital del país. Indicadores complementarios del informe PISA ubican a Colombia en el liderazgo regional en cuanto al uso académico de IA, con tasas de adopción del 56% en estudiantes de bachillerato y de hasta un 84% en la educación superior.

Con las competencias técnicas ya instaladas en la fuerza laboral, el diferencial competitivo para sostener la exportación de talento radica en revalorizar la conversación, la empatía y la interacción humana en tiempo real.

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