¿De cuánto será el Presupuesto General de la Nación en 2027? El Congreso ya lo aprobó

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por $634,9 billones, fue aprobado por el Congreso de la República luego de recibir el respaldo del Senado y la Cámara de Representantes, ahora solo queda pendiente una ley de ajuste económico.

A las 3:43 a. m. de este martes 20 de octubre, la plenaria de la Cámara aprobó el mismo texto que previamente había avalado el Senado. La votación en la Cámara terminó con 112 votos a favor de la iniciativa.

El presupuesto será 14,2 % superior al de 2026 y destinará recursos al funcionamiento del Estado, la inversión pública y el cumplimiento de obligaciones como las pensiones. También contempla partidas para salud, educación, seguridad y subsidios de energía y gas.

El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en representación del presidente Abelardo De La Espriella. El Gobierno anunció que radicará un proyecto de ley de ajuste fiscal después de completar el trámite del presupuesto.

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Cabe destacar que el Congreso le brindó 90 días para presentar la llamada “Ley de Rescate” para realizar un recorte del gasto del Gobierno.

Salud, Defensa y Trabajo, con más plata

Uno de los principales cambios durante el trámite legislativo fue la incorporación de $3 billones adicionales para salud, que se suman a los $2 billones incluidos previamente. Así, el sector contará con $5 billones adicionales para atender sus necesidades de financiación y enfrentar la crisis.

El ministro de Hacienda señaló que esta fue la modificación más significativa de la jornada.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también destacó que el presupuesto aumentó en $6,4 billones los destinados al Ministerio de Defensa frente a la iniciativa inicial del Gobierno.

El sector Trabajo contará con $66,9 billones, incluidos $6,5 billones adicionales para cumplir obligaciones pensionales. Estos recursos también respaldarán programas de protección social, formación para el empleo, productividad y emprendimiento, entre ellos los desarrollados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).