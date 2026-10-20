¿De cuánto será el Presupuesto General de la Nación en 2027? El Congreso ya lo aprobó

Para la educación superior pública, el presupuesto reconoce una brecha cercana a $700.000 millones para cubrir necesidades de funcionamiento de las universidades. Además, se informó de la inclusión de $100.000 millones para educación.
El proyecto también asigna $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que no tenían una partida presupuestal explícita en la propuesta inicial.
¿Qué pasará con los subsidios de energía y gas?
El sector de Minas y Energía recibirá $3 billones adicionales para financiar subsidios de electricidad y gas. La asignación incluye el servicio de gas por red, el gas licuado de petróleo (GLP) y el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera.
Con esta adición, el presupuesto de ese ministerio pasará de $7,5 billones a $10,51 billones, según lo aprobado.
El presidente del Senado resaltó la inclusión de recursos para los subsidios energéticos.
Sin embargo, el representante a la Cámara Santiago Osorio, del Pacto Histórico, advirtió sobre el riesgo de que la financiación resulte insuficiente para proteger a los hogares de menores ingresos frente a posibles aumentos en las tarifas eléctricas.
Seguridad y Justicia
El presupuesto contempla $82,8 billones para la seguridad del país. De ese total, $74,9 billones corresponden al sector Defensa y Policía, destinados al funcionamiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
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La Fiscalía General de la Nación contará con $7,8 billones, incluidos $100.000 millones adicionales para fortalecer su capacidad organizacional y operativa.
En contraste, el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción de $181.400 millones. El ajuste comprende un recorte inicial de $170.000 millones y otro de $11.400 millones, cuyos recursos se trasladaron al Ministerio de Defensa.
Según la información del presupuesto, esta modificación no afectará el funcionamiento de la JEP ni el cumplimiento de sus funciones misionales.
Menos plata para pagar deudas
La reformulación del presupuesto modificó la distribución de los recursos entre el pago de obligaciones financieras y la inversión pública.
Los recursos destinados a amortizar la deuda se redujeron en $8,36 billones, mientras que el monto para inversión aumentó en cerca de $7,74 billones. El pago de obligaciones financieras quedó en $147 billones y la inversión, en $94,6 billones.
El comunicado del MinHacienda reportó $94,8 billones para inversión, un incremento de $7,9 billones frente a lo aprobado en primer debate. La diferencia entre las cifras reportadas deberá precisarse con la versión definitiva del presupuesto.
¿Qué controles tendrá el gasto público en 2027?
El texto aprobado incluye un artículo que obliga al Gobierno a presentar informes trimestrales sobre el dinero disponible en caja y los gastos de la Nación durante 2027.
Al referirse a la vigilancia de los recursos, Honorio Henríquez afirmó: “Este presupuesto no es un cheque en blanco. Vamos a vigilar que cada peso se invierta en donde tiene que ser”.
El ministro de Hacienda agradeció al Congreso por el trabajo realizado durante la jornada y a la oposición por expresar sus opiniones. Calificó la aprobación como un hecho de “muchísima importancia”.
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, agradeció al Congreso por “su esfuerzo y la seriedad de unos debates que se extendieron por cerca de 19 horas”.
La oposición cuestiona
Santiago Osorio, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, criticó la forma en que se desarrolló la votación y sostuvo que el texto aprobado no permitió discutir suficientemente las modificaciones que defendía la oposición.
El congresista cuestionó los recortes a la JEP y los recursos destinados al SENA, el campo, las familias damnificadas por el terremoto y las regiones. También alertó sobre la financiación de los subsidios de electricidad y las consecuencias que, en su opinión, podría tener para los hogares más pobres.
La aprobación del presupuesto cierra su trámite en el Congreso y deja pendiente la sanción presidencial.
Tomado de El Colombiano.
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