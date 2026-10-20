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¿De cuánto será el Presupuesto General de la Nación en 2027? El Congreso ya lo aprobó
La iniciativa recibió el respaldo del Senado y la Cámara de Representantes. Ahora, el proyecto pasa a sanción presidencial
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cesarmuñoz
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Colprensa
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Martes, 20 de Octubre de 2026

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por $634,9 billones, fue aprobado por el Congreso de la República luego de recibir el respaldo del Senado y la Cámara de Representantes, ahora solo queda pendiente una ley de ajuste económico.

A las 3:43 a. m. de este martes 20 de octubre, la plenaria de la Cámara aprobó el mismo texto que previamente había avalado el Senado. La votación en la Cámara terminó con 112 votos a favor de la iniciativa.

El presupuesto será 14,2 % superior al de 2026 y destinará recursos al funcionamiento del Estado, la inversión pública y el cumplimiento de obligaciones como las pensiones. También contempla partidas para salud, educación, seguridad y subsidios de energía y gas.

El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en representación del presidente Abelardo De La Espriella. El Gobierno anunció que radicará un proyecto de ley de ajuste fiscal después de completar el trámite del presupuesto.

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Cabe destacar que el Congreso le brindó 90 días para presentar la llamada “Ley de Rescate” para realizar un recorte del gasto del Gobierno.

Salud, Defensa y Trabajo, con más plata

Uno de los principales cambios durante el trámite legislativo fue la incorporación de $3 billones adicionales para salud, que se suman a los $2 billones incluidos previamente. Así, el sector contará con $5 billones adicionales para atender sus necesidades de financiación y enfrentar la crisis.

El ministro de Hacienda señaló que esta fue la modificación más significativa de la jornada.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también destacó que el presupuesto aumentó en $6,4 billones los destinados al Ministerio de Defensa frente a la iniciativa inicial del Gobierno.

El sector Trabajo contará con $66,9 billones, incluidos $6,5 billones adicionales para cumplir obligaciones pensionales. Estos recursos también respaldarán programas de protección social, formación para el empleo, productividad y emprendimiento, entre ellos los desarrollados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Para la educación superior pública, el presupuesto reconoce una brecha cercana a $700.000 millones para cubrir necesidades de funcionamiento de las universidades. Además, se informó de la inclusión de $100.000 millones para educación.

El proyecto también asigna $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que no tenían una partida presupuestal explícita en la propuesta inicial.

¿Qué pasará con los subsidios de energía y gas?

El sector de Minas y Energía recibirá $3 billones adicionales para financiar subsidios de electricidad y gas. La asignación incluye el servicio de gas por red, el gas licuado de petróleo (GLP) y el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera.

Con esta adición, el presupuesto de ese ministerio pasará de $7,5 billones a $10,51 billones, según lo aprobado.

El presidente del Senado resaltó la inclusión de recursos para los subsidios energéticos.

Sin embargo, el representante a la Cámara Santiago Osorio, del Pacto Histórico, advirtió sobre el riesgo de que la financiación resulte insuficiente para proteger a los hogares de menores ingresos frente a posibles aumentos en las tarifas eléctricas.

Seguridad y Justicia

El presupuesto contempla $82,8 billones para la seguridad del país. De ese total, $74,9 billones corresponden al sector Defensa y Policía, destinados al funcionamiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

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La Fiscalía General de la Nación contará con $7,8 billones, incluidos $100.000 millones adicionales para fortalecer su capacidad organizacional y operativa.

En contraste, el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción de $181.400 millones. El ajuste comprende un recorte inicial de $170.000 millones y otro de $11.400 millones, cuyos recursos se trasladaron al Ministerio de Defensa.

Según la información del presupuesto, esta modificación no afectará el funcionamiento de la JEP ni el cumplimiento de sus funciones misionales.

Menos plata para pagar deudas

La reformulación del presupuesto modificó la distribución de los recursos entre el pago de obligaciones financieras y la inversión pública.

Los recursos destinados a amortizar la deuda se redujeron en $8,36 billones, mientras que el monto para inversión aumentó en cerca de $7,74 billones. El pago de obligaciones financieras quedó en $147 billones y la inversión, en $94,6 billones.

El comunicado del MinHacienda reportó $94,8 billones para inversión, un incremento de $7,9 billones frente a lo aprobado en primer debate. La diferencia entre las cifras reportadas deberá precisarse con la versión definitiva del presupuesto.

¿Qué controles tendrá el gasto público en 2027?

El texto aprobado incluye un artículo que obliga al Gobierno a presentar informes trimestrales sobre el dinero disponible en caja y los gastos de la Nación durante 2027.

Al referirse a la vigilancia de los recursos, Honorio Henríquez afirmó: “Este presupuesto no es un cheque en blanco. Vamos a vigilar que cada peso se invierta en donde tiene que ser”.

El ministro de Hacienda agradeció al Congreso por el trabajo realizado durante la jornada y a la oposición por expresar sus opiniones. Calificó la aprobación como un hecho de “muchísima importancia”.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, agradeció al Congreso por “su esfuerzo y la seriedad de unos debates que se extendieron por cerca de 19 horas”.

La oposición cuestiona

Santiago Osorio, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, criticó la forma en que se desarrolló la votación y sostuvo que el texto aprobado no permitió discutir suficientemente las modificaciones que defendía la oposición.

El congresista cuestionó los recortes a la JEP y los recursos destinados al SENA, el campo, las familias damnificadas por el terremoto y las regiones. También alertó sobre la financiación de los subsidios de electricidad y las consecuencias que, en su opinión, podría tener para los hogares más pobres.

La aprobación del presupuesto cierra su trámite en el Congreso y deja pendiente la sanción presidencial.

Tomado de El Colombiano.

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