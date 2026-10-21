Colombia recibe misión del FMI y el Banco Mundial para fortalecer su deuda pública

Este martes llegó al país una misión de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que busca apoyar el fortalecimiento de la estrategia de deuda pública del gobierno de Abelardo de la Espriella.



Hasta el jueves 29 de octubre estarán en el país miembros del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que vinieron al país por solicitud del ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

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La misión acompañará a la entidad en la actualización y fortalecimiento de la Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo (EGDMP) para el período 2027–2030 y en la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027.



“La formulación de una estrategia de mediano plazo busca dar mayor previsibilidad a la gestión de la deuda pública y fortalecer la confianza de los mercados, lo que puede traducirse en condiciones de financiamiento más competitivas en términos de plazos, montos y costos”, manifestó el ministro.

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Esta asistencia también contribuye a una gestión de riesgos prudente y al desarrollo del mercado de capitales colombiano, bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas.



La misión está liderada por José Franco Medeiros de Morais, Especialista Senior en Deuda del Banco Mundial, y José de Luna, Especialista del Sector Financiero del FMI. Cuenta, además, con la participación de especialistas de ambas instituciones provenientes de México, China, Brasil y Hungría.

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