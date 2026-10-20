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De la Espriella anuncia traslado de 91 presos y operativos contra delitos desde las cárceles
El mandatario informó que 91 personas privadas de la libertad fueron trasladadas desde Montería, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla.
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dsifontes
Abelardo anuncia traslado de 91 presos y operativos contra delitos desde las cárceles
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Martes, 20 de Octubre de 2026

El Gobierno nacional anunció el traslado de 91 personas privadas de la libertad a diferentes establecimientos penitenciarios del país, en medio de las medidas para impedir que se sigan cometiendo delitos desde las cárceles colombianas.

La información fue divulgada por Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que impartió instrucciones para reforzar la autoridad del Estado en los centros penitenciarios.

“¡Se acabaron los privilegios y la guachafita en las cárceles de Colombia!”, manifestó el mandatario, al señalar que estos establecimientos no pueden convertirse en centros de operaciones para que los criminales continúen delinquiendo mientras cumplen sus condenas.

91 personas privadas de la libertad fueron trasladadas

Según el balance compartido por De la Espriella, los traslados se realizaron desde cuatro ciudades de la región Caribe: 41 personas salieron de Montería, 46 de Sincelejo, dos de Cartagena y otras dos de Barranquilla.

En total, fueron trasladadas 91 personas privadas de la libertad a otros establecimientos penitenciarios del territorio nacional.

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El mandatario sostuvo que estas acciones buscan evitar que desde las cárceles se coordinen actividades criminales y reiteró que su administración mantendrá las medidas para combatir este tipo de conductas.

Incautaron elementos en cárcel de Girón

En su declaración, De la Espriella también informó sobre un procedimiento adelantado en Girón, Santander, por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional.

Durante la intervención, las autoridades incautaron una tarjeta SIM, 5,58 gramos de una sustancia vegetal, una batería y un cable de datos.

Aunque el mandatario no precisó en su publicación a quiénes pertenecían los elementos ni si hubo personas involucradas en el procedimiento, presentó el resultado como parte de las acciones para impedir que se cometan delitos desde los establecimientos penitenciarios.

“Las cárceles son para cumplir condenas, no para seguir delinquiendo”, afirmó.

Finalmente, De la Espriella reiteró que su administración mantendrá las acciones contra la criminalidad y aseguró que no dará marcha atrás en las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.

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