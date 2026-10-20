Cementerio Central de Cúcuta tendrá ingreso restringido por búsqueda de personas desaparecidas

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizará del 19 al 30 de octubre de 2026 la intervención forense número 27 en el Cementerio Central de Cúcuta. Los equipos especializados continuarán la exploración de sitios de inhumación en los que podrían encontrarse personas dadas por desaparecidas.

Desde 2019, la UBPD ha priorizado este camposanto para las labores de búsqueda. En coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en cumplimiento de la medida cautelar establecida en el Auto 069 de 2021, la entidad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP han adelantado 26 fases de intervención.

Como resultado de estos trabajos, se han analizado más de 12.000 estructuras óseas y recuperado 589 cuerpos con características asociadas al conflicto armado.

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De los cuerpos recuperados, 57 personas han sido identificadas y se han realizado 25 entregas dignas a sus familiares. Los resultados tienen alcance nacional, debido a que el cementerio recibe cuerpos procedentes de diferentes territorios del país.

Carlos Ariza Castillo, antropólogo de la UBPD, destacó la importancia de la participación de las familias en los procesos de identificación.

«Aunque contamos con capacidad técnica para realizar los abordajes forenses y hemos obtenido hallazgos importantes, necesitamos que las familias aporten información sobre sus procesos de búsqueda y suministren muestras de ADN para avanzar en la identificación de los cuerpos recuperados», explicó.

La entidad estima que en el cementerio fueron inhumados 695 cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, hasta la fecha solo se han registrado 130 solicitudes formales de búsqueda relacionadas con este lugar.

Las labores cuentan con el acompañamiento del Equipo Motor, un espacio en el que participan organizaciones de personas buscadoras, representantes de la sociedad civil y entidades gubernamentales para revisar los avances y coordinar las acciones de búsqueda.

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En Norte de Santander, la UBPD busca a 5.524 personas dadas por desaparecidas.

La entidad también anunció que del 9 al 20 de noviembre de 2026 realizará la intervención forense número 28, prevista como la última fase de trabajo en el cementerio durante este año.

La UBPD invitó a las familias del nororiente colombiano y de otras regiones del país a suministrar información que contribuya a la búsqueda o a presentar solicitudes ante la entidad. Asimismo, reiteró que los procesos son confidenciales, extrajudiciales y de carácter humanitario.

Los servicios autorizados en el camposanto

La Secretaría de Gobierno de Cúcuta, por su parte, extendió la invitación a los usuarios del cementerio a dar estricto cumplimiento a las directrices trazadas mientras se cumple el plazo del cierre para la búsqueda forense.

En tal sentido, para las fechas de cierre temporal solo estará permitido el ingreso para labores de exhumación un máximo de 10 a 12 personas.

Para labores de una inhumación, el reglamento acordado para estas actividades contempla que las personas que ingresen a las instalaciones del camposanto deben permanecer en el sitio donde se va a enterrar el cuerpo y no pueden desplazarse a otro sitio a hacer visita o poner flores en las tumbas.

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