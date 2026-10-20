Momentos de tensión en el General Santander: hinchas del Cúcuta Deportivo saltaron las vallas para ingresar al estadio

Momentos de tensión se registraron hace pocos minutos a las afueras del estadio General Santander, en Cúcuta, antes del partido entre el Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional.

La situación se originó por el ingreso sin autorización de algunos hinchas al escenario deportivo, lo que generó indignación entre los aficionados que habían pagado su boleta y esperaban ingresar de manera regular.

De acuerdo con lo ocurrido, varias personas comenzaron a colarse por la zona sur, corrieron y saltaron las vallas de seguridad para entrar al estadio sin contar con la autorización correspondiente.

La situación provocó molestias entre quienes aguardaban para acceder a las tribunas y derivó en momentos de tensión en los alrededores del escenario deportivo.

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Ante los hechos, fue necesaria la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios junto con unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Además, las autoridades reforzaron los cordones de seguridad en los accesos y alrededores del estadio para controlar la situación.

Expectativa por el partido entre Cúcuta Deportivo y Nacional

Los incidentes se presentan antes de uno de los encuentros que más expectativa ha generado entre los aficionados del fútbol en Cúcuta, no solo por el enfrentamiento entre el equipo motilón y Atlético Nacional, sino también por el regreso de James Rodríguez a su tierra natal.

Para este compromiso se habían anunciado medidas especiales de seguridad, con restricciones para determinadas actividades de las barras y un dispositivo policial para acompañar la jornada deportiva.

Hasta el momento, se desconoce si los disturbios y la intervención de las autoridades tendrán alguna repercusión en el horario previsto para el inicio del partido.

Se espera que las autoridades entreguen un balance de lo sucedido y confirmen si se presentan novedades en el ingreso de los aficionados o en la programación del encuentro.

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