David Alonso es oficialmente piloto del Pro Honda LCR para 2027

Tras el anuncio por parte de Honda HRC Castrol de la llegada de Diogo Moreira para formar dupla con Fabio Quartararo a partir de 2027, se ha confirmado la última pieza del puzle de la parrilla.

Pro Honda LCR dará la bienvenida al piloto colombiano David Alonso al equipo el año que viene.

Este movimiento provoca que el equipo satélite de la marca del ala dorada, el LCR, fiche para 2027 al piloto colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en el 2024 y que da el salto desde Moto2, donde marcha quinto clasificado en su segunda temporada, para ser el nuevo compañero del veterano francés Johann Zarco

Alonso, uno de los talentos más prometedores del motociclismo, ha logrado la impresionante cifra de 32 podios, incluidas 20 victorias, a lo largo de cuatro temporadas en su carrera en el Campeonato.

Entre sus logros destaca el título del Campeonato del Mundo de Moto3 de 2024 y, en 2027, dará el siguiente paso en su carrera al dar el salto a la categoría reina: MotoGP.

Gracias a la velocidad, el talento y la determinación de Alonso, combinados con la experiencia de Pro Honda LCR, el equipo está deseando saltar a la pista y afrontar los retos de la temporada 2027 de MotoGP.

"Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a David a Pro Honda LCR para la temporada 2027.

Ya ha demostrado un talento, una velocidad y una determinación extraordinarios, y estamos deseando construir un futuro sólido juntos”, señaló la escudería.

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Emocionado

Con el inicio de una nueva era en MotoGP “es un momento apasionante para emprender este camino, y estamos preparados para afrontar este desafío en equipo", indicó Lucio Cecchinello, Director del equipo Pro Honda LCR.

Por su parte, David Alonso se mostró "increíblemente emocionado y con muchas ganas de dar el salto a MotoGP de la mano de un equipo como LCR". "Son un equipo altamente profesional y con mucha experiencia; creo que es el lugar perfecto para comenzar mi proceso de adaptación y aprendizaje en MotoGP. Es un paso importante y no veo la hora de empezar esta nueva aventura. Es un sueño hecho realidad, y esto es solo el principio", afirmó el piloto colombiano.

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Este fin de semana Alonso vuelve a la pista cuando se dispute el Gran Premio de Australia, donde el colombiano espera tener una buena jornada en las pruebas de ensayos, tras el accidente sufrido el pasado fin de semana en Indonesia donde había largado de tercero, pero en la salida en la primera curva fue tocado por su compañero Dani Holgado, teniendo que abandonar la carrera.

Alonso que ya es oficialmente piloto del Pro Honda LCR para la próxima temporada, luchará en los últimos cinco grandes premios que faltan para hacerse un lugar en el podio final Moto2 y llegar a la máxima categoría con mayores ilusiones.

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