Aparatoso accidente sufrió el piloto David Alonso en el Gran Premio de Indonesia

El piloto colombiano David Alonso, quien ha tenido un buen desempeño en el Campeonato Mundial de Moto2, vivió este domingo una jornada desafortunada en el Gran Premio de Indonesia. Una aparatosa caída en la primera curva lo obligó a abandonar la competencia, que terminó con victoria del español Izan Guevara, del equipo QJMotor.

Con este triunfo, Guevara llegó a 260 puntos y recortó distancias en la lucha por el título con el líder del campeonato, Manuel González, del equipo Liqui Moly, quien terminó segundo. El tercer lugar fue para Dani Holgado, compañero de Alonso en el CF Moto Aspar.

Pese al abandono, el colombiano se mantiene en la cuarta posición de la clasificación general, con 166 puntos.

Alonso había partido desde la tercera casilla de la grilla, luego de registrar el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre. Sin embargo, en la primera curva de la carrera, su compañero de equipo, el español Dani Holgado, tocó la parte trasera de su motocicleta, lo que provocó que ambos perdieran el control y cayeran al asfalto.

Silencio en el equipo

Tras el accidente, Alonso sufrió varias contusiones y fue trasladado a un centro médico para evaluar su estado de salud, especialmente por un fuerte golpe que habría recibido en el pecho.

Varias horas después de la carrera, el equipo todavía no había emitido un nuevo parte médico sobre el estado del piloto colombiano, por lo que no se conocían detalles adicionales sobre la gravedad de sus lesiones.

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Holgado, quien logró regresar a la competencia y terminó en el tercer lugar, se disculpó públicamente con su compañero y con el equipo por lo ocurrido.

“Quiero pedir disculpas por lo ocurrido tanto a mi compañero David Alonso como al equipo. Son cosas que a veces pasan en las primeras curvas, pero no lo tomo como excusa y asumo mi error”, manifestó el español.

Además, explicó cómo se produjo el incidente: “Frené y me encontré a David, con la mala fortuna de que nos caímos los dos. Yo pude volver a salir, pero no fue una carrera fácil”.

Un accidente múltiple

La carrera de Moto2 en el circuito de Indonesia comenzó con un incidente en la primera curva que involucró a cuatro pilotos, entre ellos los dos integrantes del Aspar Team.

Holgado tocó la parte trasera de la moto de Alonso al entrar en la curva, provocando la caída de ambos. Joe Roberts, del equipo OnlyFans, que circulaba por el exterior y no tenía escapatoria, impactó contra la motocicleta de Holgado, que había quedado tendida en la pista.

Collin Veijer, del Red Bull KTM Ajo, tampoco pudo esquivar la Kalex-Triumph de Alonso, que giraba sin control, y también terminó en el suelo.

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Ante la magnitud del incidente, los comisarios desplegaron la bandera roja para detener la carrera. Afortunadamente, los cuatro pilotos pudieron regresar al pit lane y, según los reportes iniciales, salieron relativamente ilesos del accidente.

Sin embargo, los daños en la motocicleta de Alonso fueron demasiado graves, incluida la rotura del depósito de combustible, por lo que el colombiano no pudo tomar la salida en la reanudación.

Guevara volvió a ganar

En la sexta vuelta, los cinco primeros pilotos habían conseguido abrir una diferencia con respecto al resto del grupo. Escrig lideraba con 0,8 segundos de ventaja sobre Guevara, mientras Holgado ocupaba la tercera posición, a otros 0,8 segundos del piloto del BLU CRU Pramac.

Por detrás, Ortolá, cuarto, comenzaba a ser alcanzado por González. El líder del campeonato no tardó en avanzar y, en la séptima vuelta, ya se ubicaba en la cuarta posición.

Todo apuntaba a un emocionante duelo por la victoria entre Escrig y Guevara, pero un problema técnico frenó la destacada actuación del español.

Guevara aprovechó la situación, se mantuvo firme y consiguió su tercera victoria consecutiva, con la que volvió a recortar distancias en la clasificación general. Esta vez, descontó cinco puntos a González, quien continúa al frente del campeonato.

Resumen de Agencias

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