David Alonso subió al podio en Austria y ascendió puestos en la general

Comité Olímpico Colombiano

El piloto colombiano David Alonso finalizó en el tercer lugar del Gran Premio de Austria, este domingo, y firmó su cuarto podio de la temporada junto al ascenso al cuarto lugar de la clasificación general con un puntaje de 155.

Alonso comenzó el fin de semana en la segunda posición del primer entrenamiento libre, disputada el viernes, con un tiempo de 01:33.116, quedando muy cerca del líder italiano Tony Arbolino (01:33.074). En la tarde, Alonso ocupó la sexta casilla de la práctica (01:32.656), lo que le permitió avanzar directamente a la ‘Qualy 2’ (Q2) del sábado.

Aunque David no concluyó el segundo entrenamiento libre como medida de prevención, debido a las condiciones de mojado de la pista, en la Q2 estuvo cerca de la primera fila de salida al ubicarse sexto, con un registro de 01:32.754. El checo Filip Salac obtuvo la ‘pole position’ con un tiempo de 01:32.381 en el Circuito Red Bull Ring.

Desde la segunda fila de la parrilla, el colombiano impuso su ritmo para subir nuevamente al podio. En la salida, Alonso recortó distancia con los pilotos de cabeza y pese a que un error lo obligó a retroceder, la precisión en su pilotaje redujo la distancia y entregó ritmo a lo largo de las 23 vueltas en el circuito.

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El momento clave de David apareció en el último tercio de la carrera, pues al ubicarse en el top 3, no cometió ningún error en los giros. El representante cafetero concluyó el recorrido en el tercer lugar del podio con una diferencia de +2.945 con respecto al ganador español Izan Guevara (35:53.421). Por su parte, Salac ocupó la segunda posición a +1.728 del ganador.

“Hoy hice cosas muy buenas: salí bien y me posicioné en un buen lugar. Tengo que mejorar un poco en las primeras vueltas porque, cuando estamos todos los pilotos muy juntos, me cuesta encontrar la referencia en las frenadas. Me fui largo en la curva seis y perdí algunas posiciones, lo trabajaré para las siguientes rondas. En la segunda o tercera vuelta casi me caigo al suelo, como el año pasado. Por suerte me mantuve sobre la moto. Después la carrera fue muy buena, con muy buen ritmo. El nivel de Moto2 este año es altísimo, nadie comete ningún error. Hoy era un día en el que había que saber gestionar y calcular muy bien, pero se me hizo corto. Era difícil mentalmente saber estar en el límite. Estas carreras nos permiten aprender mucho y seguir sentando una buena base”, expresó David a su equipo Aspar Team tras la carrera.

Con este resultado, el colombiano subió a la cuarta posición de la clasificación general de la temporada, al acumular 155 puntos. El liderato es para el español Manuel González, con 245.5 unidades, seguido por Guevara, con 210, mientras que el español Iván Ortolá cierra el podio con 168.5.

La siguiente parada del Moto2 tendrá lugar del viernes 2 al domingo 4 de octubre en el Gran Premio de Japón. El Mobility Resort Motegi es un circuito que cuenta con una longitud total de 4.8 kilómetros, donde su recta más larga es de 762 metros y su total de curvas es de 14.

Alonso alcanzó su cuarto podio tras Países Bajos (1er lugar), República Checa (2do) y Aragón (3ero).

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