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¡A semifinales! Colombia eliminó a Nigeria en el Mundial Sub-20 femenino
El equipo Tricolor se impuso 1-0 con un gol de Valerín Loboa en el tiempo de reposición.
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Domingo, 20 de Septiembre de 2026

Un solitario gol de la delantera Valerín Loboa, al minuto 90+2’, le permitió a Colombia derrotar 1-0 a Nigeria y clasificarse a las semifinales del Mundial Sub-20 femenino. 

Por segunda vez en la historia, luego de hacerlo en Alemania 2010, la Tricolor alcanza esta instancia, que invita a soñar con el título. 

Las dirigidas por Carlos Paniagua supieron plantarse,  no fueron muy atrevidas en el frente y encontraron la clasificación en un mano a mano tras un brillante pase de Isabel Weiner. 

“No tengo palabras. Estaba esperando ese gol, este momento de darle una felicidad a Colombia y más en un partido como este. Seguimos con mucha mesura la felicidad nos dura hasta las 12 de la noche. Seguimos enfocada por que queremos algo grande”, declaró Loboa. 

Infórmese: ¿Se consume de a poco el descenso? Cúcuta cayó derrotado ante Cali

Las cafeteras esperan ahora a la vencedora entre Corea del Norte (vigente campeona ) y Canadá, quienes jugarán a partir de las 11:30 a.m. 

El otro cruce de semifinal será entre España e Italia. 

Síntesis: 

Colombia: Luisa Agudelo; María Torres, María Fernanda Viáfara, Mariana Martínez, Samantha Rodríguez; Juana Ortegón, Isabel Weiner, Sintia Cabezas;  Mariana Silva, Isabella Díaz (Brenda Cardona, 67’), Valerin Loboa. 

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Gol: Valerin Loboa (90+2’). 

DT: Carlos Paniagua. 

Nigeria: Christina Uzoma; Jumai Adebayo (Victory Lucky, 83’), Rebecca Adegbemile, Onyedikachi Ekezie, Tumininu Adeshina; Queen Joseph (Winner David, 61’), Tosin Rafiu, Kafayat Mafisere, Ramotalahi Kareem, Favour Nkwocha (Precius Oscar, 76’); Janet Akekoromowei. 

Expulsada: Kafayat Mafisere (76’).

DT: Moses Aduku.

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