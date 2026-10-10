Motilones del Norte sumó una victoria y una derrota ante Caimanes en Villavicencio

El quinteto de Motilones del Norte tuvo unas de cal y otras de arena en su visita a Caimanes de Villavicencio.

El conjunto rojinegro, que el jueves en un gran partido canasteó 115-91 a los de la media con un excelente desempeño del borinqueño Dyondre Domínguez, que anotó (34 puntos) y del venezolano Hernández (30), el viernes no pudo ratificar ese esfuerzo y cayó 89-71, en juego apretado, en los marcadores parciales (28-18, 23-24, 18-14, 15-15), pero al final, los dirigidos por Yoel Feliz se desconcentraron en el último tiempo y perdieron su primer juego de la segunda temporada.

Esta vez Domínguez y Hernández no estuvieron finos en los lanzamientos y su rival sacó provecho de los desaciertos en defensa y ataque para quedarse con el triunfo.

Domínguez aportó 18 puntos, 11 rebotes y una asistencia; Sebastián Ramírez 17 puntos y 4 rebotes mientras que Hernández anotó 15 puntos y logró 9 rebotes.

Por el lado de los caimanes, el mayor encestador fue Daniel Sánchez, con 24 puntos, 7 rebotes y dos asistencias, seguido de los norteamericanos Maxwell Polk, con 12 puntos, mientras que su compatriota Chase Thompson anotó apenas 10 puntos.

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Tras ganar un partido y perder el otro, el técnico Yoel Feliz explicó que el esfuerzo del jueves les pasó factura.

“El factor cansancio nos afectó hoy, estuvimos dando la batalla durante todo el partido, pero al final las piernas a los muchachos no les daban”, afirmó el entrenador dominicano.

Asimismo, admitió que su equipo tuvo muchos errores que les costaron la derrota. “Defensivamente fue un partido malo. Pero con el descanso que tengamos volveremos a la victoria”.

Por su parte, Sebastián Ramírez coincidió con su entrenador y consideró que Motilones no jugó mal, y pudo haber conseguido un mejor resultado, pero la parte física les hizo pasar una mala tarde.

La siguiente cita de los fronterizos será el martes y miércoles en Bogotá donde enfrentará a Piratas, líder del grupo A con 9 puntos.

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