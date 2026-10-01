Paul Seixas se coronó campeón del Giro de Lombardía en Italia

El ciclismo internacional bajó el telón de la temporada ciclística del World Tour 2026, este sábado con el Giro de Lombardía conocida También como la clásica de las hojas muertas, competencia ganada por el francés Paul Seixas (Decathlon CM).

La prueba de 239 kilómetros se disputó entre Bérgamo y Como, en una etapa que se caracterizó por las nueve ascensiones que tuvieron que sortear los 175 ciclistas participantes.

En el segundo lugar arribó el español Enric Mas (Movistar) a 48 segundos y tercero el gran favorito el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora) a 1:05.

El mejor clasificado de los colombianos fue Juan Felipe Rodríguez (EF) en el puesto 35, a 6:58 del ganador. Santiago Buitrago (Bahrain) ocupó la casilla 59 a 8:06 y Einer Rubio (Movistar) el 60, a 8:52.

Sergio Higuita, Halrold Tejada, Juan Guillermo Martínez Eduardo Cruz, Martín Santiago Herreño y Germán Darío Gómez, abandonaron.

Le puede interesar: Mientras siga compitiendo quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar: Egan Bernal

Sorprendido

Terminada la carrera, el francés no salía de su asombro de ser el ganador pues no se sentía entre los favoritos para ganar.

“Es increíble. Todavía no me lo creo”, manifestó Seixas. Todo salió perfecto. El equipo hizo un trabajo fantástico.

Todos se esforzaron al máximo. Tenía unas piernas increíbles. Sentí que hoy era un gran día”, apunto el nuevo campeón que sucedió en el trono, al esloveno Tedej Pogacar.

El francés selló así un año de ensueño con victorias que incluyeron Flecha Valona, la Vuelta al País Vasco (con 3 etapas), la Faun-Ardéche Classic, y segundos puestos en Lieja, Strade Bianche, el Gran Premio de Montreal, la Vuelta al Algarve, además de un tercer puesto en el Mundial Canadá en la Contrarreloj individual y un cuarto en su primer Tour de France.

Seixas cerró un año de ensueño al ganar, el primer monumento de su carrera y el más joven en ganar la carrera italiana en toda su historia.

La naciente estrella francesa atacó en solitario a falta de 18 kilómetros para la meta y nadie lo pudo alcanzar.

El último ganador de la Vuelta a España, Enric Mas atacó al poco cooperativo Giulio Ciccone (Lidl-Trek) en la recta final para intentar alcanzar a Seixas, pero sus esfuerzos fueron inútiles, el francés se impuso en solitario por 49 segundos.

Le puede interesar: Harold Tejada y Sergio Higuita se despiden del Astana en el Giro de Lombardía

El belga Remco Evenepoel (Red Bull), uno de los favoritos, perdió contacto en la montaña, pero terminó cuarto desde el grupo perseguidor.

“No vine aquí para quedar cuarto, pero ya no podía dar más. Siempre quiero ganar, pero mis piernas no me lo permitieron”, declaró Evenepoel a los medios y luego elogió a Seixas: “Lo que hizo Seixas es tremendamente bueno. Fue una victoria merecida”.

Remco manifestó que su larga temporada podría explicar su bajo rendimiento en estas últimas carreras del año.

Resumen de Agencias

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.