El tiro con arco de Norte se cita en Medellín para el clasificatorio a los Juegos Nacionales de 2027

Desde este viernes y hasta el próximo lunes festivo, Medellín se prepara para recibir a cerca de 300 arqueros de 16 ligas, en una competencia que, además de reunir a los mejores exponentes del tiro con arco colombiano, será clasificatoria para los Juegos Nacionales 2027.

El Campo Suramericano de Tiro con Arco de la Unidad Deportiva de Belén, , será escenario del II Campeonato Nacional Interligas de Tiro con Arco, competencia que reunirá a deportistas de las categorías Mayores, U21, U18 y U15, en las modalidades de arco recurvo y compuesto.

Esta edición marcará un nuevo récord de participación para un campeonato nacional con cerca de 300 deportistas inscritos, superando los 277 participantes que estuvieron en 2024, en Valledupar.

Norte de Santander es una de las ligas que estará apuntando en el blanco, con el ánimo de obtener los cupos en las dos modalidades y clasificarse a las justas nacionales.

La delegación nortesantandereana está compuesta por 15 deportistas y acompañada por los entrenadores Karime Tarazona y Diego Vásquez.

En la categoría recurvo U15, participan; Andrés Pizarro Ramírez y Allison Andrea Reyes Ramírez.

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Por el lado de la categoría compuesto, lo harán, Giselle Daniela Dávila Romero y Andy Joseph Mendoza Sandoval

En recurvo U18, los representantes son; Sharol Nikole Chacón Urbina, y Jeremy Said Barragán Parada. En arco compuesto, U18 la apuesta está con Diana Carolina Galindo Acosta.

En la modalidad recurvo U21, competirá Julián Andrés Peña. En la misma categoría, pero en compuesto, figuran Angely Fabiana Meneses Ortíz, Sarah González Flórez y Juan Diego Osorio Villamizar.

Por último en mayores la carta en recurvo es Juan Sebastián García Bonett y en compuesto, Moisés Enrique Parada Duarte.

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