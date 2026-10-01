Harold Tejada y Sergio Higuita se despiden del Astana en el Giro de Lombardía

El gran pelotón del World Tour baja hoy el telón de la temporada ciclística 2026 con la última carrera del año: el Giro de Lombardía, conocido como ‘La Clásica de las Hojas Muertas’. La competencia no contará con figuras como el esloveno Tadej Pogačar, quien se recupera del accidente sufrido en la Vuelta a España, y el danés Jonas Vingegaard, entre otros.

En la edición 120, los ciclistas recorrerán 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, en una jornada rompepiernas que incluye nueve ascensiones y un desnivel acumulado de 4.600 metros, en una verdadera prueba de resistencia.

A pesar de la ausencia de estas figuras del ciclismo mundial, se destaca la presencia del campeón mundial de ruta, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates), y del español Enric Mas, campeón de la Vuelta a España.

También estarán el mexicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), la joven revelación francesa Paul Seixas (Decathlon), el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Tom Pidcock (Pinarello), el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y el australiano Michael Storer, entre los candidatos a quedarse con el título que dejó vacante Tadej Pogačar, cinco veces campeón consecutivo, entre 2021 y 2025.

El esloveno igualó el récord del italiano Fausto Coppi, quien también conquistó cinco títulos, en 1946, 1947, 1948, 1949 y 1954.

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Escarabajos presentes

Colombia también tendrá representación con nueve pedalistas, entre los que sobresalen Sergio Higuita y Harold Tejada (XDS-Astana), quienes disputarán su última carrera con el equipo kazajo antes de tomar caminos diferentes en la temporada 2027.

Tejada, de 29 años, dejará el Astana después de seis temporadas, en las que tuvo destacadas actuaciones. El huilense será nuevo corredor del Ineos Grenadiers la próxima temporada, donde compartirá equipo con sus compatriotas Egan Bernal y Brandon Rivera.

Sergio Higuita, también de 29 años, estuvo dos temporadas con el conjunto kazajo, en las que no tuvo mucha suerte. Ahora fue fichado por el Caja Rural-Seguros RGA, donde acompañará a su compatriota y paisano, el antioqueño Fernando Gaviria.

El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), de 27 años, llega al Giro de Lombardía con la expectativa de dar la pelea por un lugar en el podio.

Para ‘Santi’ será su cuarta participación en la prueba, tras competir en las ediciones de 2021, cuando terminó en el puesto 101; 2023, en la casilla 32, y 2024, cuando ocupó el lugar 86.

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Otro experimentado en esta carrera es el boyacense Einer Rubio (Movistar), de 28 años, quien disputará por cuarta ocasión el Giro de Lombardía. El año pasado ocupó el puesto 25; en 2024 terminó en la casilla 48 y, en 2020, fue 59.

Por otro lado, Colombia apuesta por el relevo generacional para suceder a referentes como Rigoberto Urán y Nairo Quintana.

Germán Darío Gómez (Polti VisitMalta), de 25 años, disputará la prueba por tercer año consecutivo. Sin embargo, no logró terminar en ninguna de sus dos participaciones anteriores.

Juan Felipe Rodríguez, la nueva revelación del EF Education-EasyPost, de 22 años, se estrenará en la competencia después de una buena actuación en la Vuelta a España.

El equipo Sable Bardiani contará con dos jóvenes en proyección: Eduardo Cruz y Martín Santiago Herreño. Ambos pedalistas, nacidos en Bogotá, esperan cumplir una buena presentación.

En el historial de la carrera, el único colombiano que ha logrado ganarla es Esteban ‘Chavito’ Chaves, quien se coronó campeón en 2016. Rigoberto Urán fue tercero en 2008, 2012 y 2016, mientras que Egan Bernal también ocupó el tercer lugar en 2019.

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