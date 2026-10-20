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James Rodríguez se reencuentra con el General Santander, un estadio en el que ya fue campeón
Con Academia Tolimense, James Rodríguez fue campeón en Cúcuta de un torneo infantil a mediados de 2002.
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gcontreras
James Rodríguez, campeón con Academia Tolimense.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 20 de Octubre de 2026

El 7 de julio de 2002, en el estadio General Santander, James David Rodríguez Rubio levantó uno de sus primeros trofeos. Lo hizo después de coronarse con el equipo Academia Tolimense en el primer Festival Binacional de fútbol infantil, organizado por la escuela Quinta Oriental.

El pequeño James, para la época con 11 años, fue uno de los más destacados de su plantel anotando en las instancias previas disputadas en la cancha del Sena y siendo parte de la final ganada 2-0 ante el elenco Termotasajero.

Lea aquí: La cucuteña Valeria Moreno se corona campeona sudamericana de parkour en Brasil

Rodríguez, hoy leyenda del fútbol de Colombia, se encargó de alzar el trofeo y dar la vuelta olímpica sobre la vieja pista del ‘Coloso de Lleras’, que solo tenía construidas las tribunas de oriental –con dos bandejas- y occidental, conocida como sombra.

La Opinión cubrió dicho certamen y en los cuartos de final, justo después de eliminar al equipo organizador con uno de sus tantos, James señaló que soñaba con “ser jugador de fútbol cuando grande”, que estaba muy contento con el título de Brasil en el Mundial de Corea y Japón, y que era un admirador de Giovanni Hernández y David Beckham. 

James Rodríguez, Cúcuta, 2002.

 

Aquel niño, que jugaba con los recordados guayos negros Tony 2, se convirtió en una leyenda que lideró futbolísticamente a la Selección Colombia por quince años y disputó los Mundiales de Brasil 2014 (siendo goleador del campeonato), Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. 

Hoy, a sus 35 años, el excelso volante viste la camiseta del Atlético Nacional, que enfrentará al Cúcuta Deportivo sobre las 6:30 p. m. en el marco de la fecha 15 de la Liga II-2026.

Para Rodríguez Rubio, quien supo competir en gigantes como Real Madrid y Bayern Múnich, será un encuentro especial. Lo afrontará en la ciudad que lo vio nacer y en un escenario al que no conoció en 2002, sino un poco más de 10 años antes, cuando su papá, el exjugador motilón Wilson James Rodríguez, lo ingresaba vestido con la querida rojinegra.

James Rodríguez en Cúcuta

 

De actuar, el mediocampista ofensivo jugaría su segundo partido contra el Cúcuta, puesto que el 21 de mayo de 2006, el día de su debut, lo enfrentó en el Polideportivo Sur de Envigado.

El extraordinario talento ingresó sobre el minuto 65 en un compromiso valido por la última fecha del todos contra todos del primer semestre y, a puertas de cumplir sus 15 años, ofreció destellos de calidad y hasta estuvo cerca de marcarle de tiro libre a Leandro Castellanos.

Aquella tarde, Cúcuta, dirigido por Jorge Luis Pinto y que a los meses se coronaria campeón, se impuso 2-1 con goles de Lin Carlos Henry y Leonardo Mina Polo.

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