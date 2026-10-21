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Abogado de Petro denuncia a Angie Rodríguez por señalamientos
Alejandro Carranza aseguró que el expresidente nunca ordenó buscar falsos testimonios de Salvatore Mancuso y pidió que se esclarezca quién habría propuesto las declaraciones contra varios dirigentes políticos.
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crojas
Abogado de Petro denuncia a Angie Rodríguez por señalamientos
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 21 de Octubre de 2026

Alejandro Carranza, abogado del expresidente Gustavo Petro presentó este miércoles denuncia penal contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia Angie Rodríguez.

Según Carranza, el expresidente Petro jamás le dio la orden a Rodríguez de buscar un falso testimonio por parte de Salvatore Mancuso o cualquier otro jefe paramilitar.

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La defensa del expresidente dijo que la denuncia busca que Mancuso aclare quién fue la persona que le propuso que enlodara, con fines políticos al expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Germán Vargas Lleras y el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Sobre la compulsa de copias de la Fiscalía a la Comisión de Acusación contra el expresidente Petro, Carranza afirmó que presentó una solicitud ante la corporación para que escuche al exmandatario.

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