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Colombia puso a prueba su capacidad de respuesta en el Simulacro Nacional de Emergencias
Instituciones públicas y privadas participaron en la jornada este miércoles.
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crojas
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Colprensa
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Miércoles, 21 de Octubre de 2026

Todos los municipios del país participaron este miércoles en el simulacro nacional de respuesta a emergencias, que busca mejorar la respuesta de los colombianos en casos de desastre.

Instituciones públicas y privadas, incluidos colegios, empresas, hospitales, entre otros, participaron en la actividad, que inicióa las 10:00 a. m. En ella, todas las instituciones y ciudadanos pusieron a prueba sus planes de prevención, evacuación, rutas de salida y puntos de encuentro.

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Sobre las 2:00 p.m, autoridades territoriales evaluarán los planes de respuesta y la eficacia de la reacción.

El simulacro se realizó un poco más de dos meses después del terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 300 personas muertas y cerca de 500 mil afectadas y del cual el país apenas empieza a trabajar en la reconstrucción.

En Cúcuta, distintas instituciones, entre ellas la Alcaldía, la Gobernación y entidades públicas y privadas, también se sumaron al simulacro de respuesta a emergencias, una jornada que puso a prueba la capacidad de reacción y coordinación de los organismos participantes ante posibles situaciones de riesgo.

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