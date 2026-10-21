Familia de Vargas Lleras denunciará a Petro por presunto soborno de testigos en el pacto de Valledupar

Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical y hermano del difunto exvicepresidente Germán Vargas Lleras, anunció que presentará una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La acción se relaciona con presuntos delitos de soborno de testigos y concierto para delinquir en el ‘pacto de Valledupar’.

Vargas Lleras sostiene que, mientras su hermano permanecía en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en Bogotá, Petro y funcionarios de su Gobierno habrían planeado un entramado para conseguir que exparamilitares declararan contra Germán Vargas, el hoy presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe.

“Eso denota cuál es la condición humana de Petro, cuál es su legado criminal”, dijo el líder del partido. Agregó que la acción la presentarán en representación de la familia Vargas Lleras junto con la bancada de Cambio Radical.

También señaló que evaluará acciones ante autoridades internacionales, incluida una eventual solicitud de extradición.

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A eso se suma que la hija de Germán, Clemencia Vargas, le pidió también al Gobierno de Estados Unidos que investiguen “de manera seria” todo lo relacionado con el “pacto de Valledupar”. ¿Qué es el ‘pacto de Valledupar’?

El caso se remonta a una reunión que se habría realizado entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en el hotel El Bosque, en Valledupar. Al encuentro asistieron 10 de los 16 principales excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), designados gestores de paz por el Gobierno Petro.

El propósito oficial era avanzar en el cierre de los compromisos del acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado en 2003 y relacionado con la desmovilización de las AUC. Sin embargo, en su columna publicada en El Colombiano, el periodista Melquisedec Torres señaló que el indicios sobre una supuesta intención de conseguir declaraciones contra varios dirigentes políticos.

“Delegados del Gobierno de Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso al referirse a las denuncias de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, sobre los objetivos de esa reunión.

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El abogado de Mancuso, Juan Carlos Villamizar, aseguró que presenció las reuniones. No obstante, precisó que no llegó a concretarse un pacto porque los exjefes paramilitares se negaron a participar.

Cabe señalar que días antes, el 1.° de octubre de 2025, Mancuso había sostenido una conferencia virtual con miembros del Gobierno, coordinada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.

Petro niega los señalamientos

El expresidente ha rechazado las acusaciones y aseguró que no existen pruebas de que hubiera ordenado presionar a testigos para que declararan contra Uribe u otros dirigentes políticos.

“No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, afirmó.

¿Qué investigaciones están en curso?

La denuncia anunciada por Vargas Lleras se sumaría a otras actuaciones relacionadas con el caso.

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La Fiscalía informó que el 31 de agosto abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, a partir de una denuncia presentada por los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo. Ese mismo día remitió copias a la Comisión de Acusación para que examinara las presuntas conductas del entonces presidente.

La Comisión de Acusación es la instancia competente para examinar las presuntas conductas de Petro relacionadas con su mandato, debido al fuero constitucional que conserva como expresidente.

Por otra parte, la Procuraduría adelanta actuaciones contra el exministro del Interior Armando Benedetti y contra Angie Rodríguez por su presunta relación con los hechos.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, también solicitó a la Fiscalía investigar si se ofrecieron beneficios judiciales a los exparamilitares a cambio de declaraciones.

Con información de El Colombiano.

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