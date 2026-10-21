Colombia y Suiza firman acuerdos en pensiones, salud, tecnología e inversiones

El canciller Omar Bula, se encuentra en un viaje por Suiza, en donde anunció una serie de acuerdos de cooperación entre ambos países en materia de salud, tecnología, derechos humanos e inversiones.



Uno de los principales hitos de la jornada fue la suscripción del Convenio de Seguridad Social entre Colombia y Suiza, durante la reunión con Elisabeth Baume-Schneider, consejera federal y jefa del Departamento Federal del Interior.



Este acuerdo busca facilitar el reconocimiento de los derechos pensionales a los trabajadores que se movilizan entre ambos países y a las empresas con empleados en el exterior.



La agenda también tuvo encuentros en materia económica y de inversiones, en donde se anunció la firma de un Memorando de Entendimiento con Switzerland Global Enterprise (S-GE), la organización oficial suiza encargada de promover las exportaciones y la inversión internacional.

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De la mano de Procolombia, explicaron que este acuerdo "fortalece la cooperación entre ambas entidades para impulsar las exportaciones colombianas hacia el mercado suizo, promover el turismo y atraer nuevas inversiones al país".



A esta firma también se sumaron reuniones con la empresa suiza Flughafen Zürich AG, que habría manifestado su interés en participar como potencial inversionista para las concesiones de los aeropuertos del país.



La empresa también expresó su interés en conocer la agenda de concesiones del Gobierno para el periodo 2026-2030 y las perspectivas de la administración frente al sector de infraestructura, teniendo en cuenta que la compañía propietaria y operadora principal del Aeropuerto de Zúrich, cuenta con participación en América Latina y Asia.



A esto se sumó otro encuentro con la multinacional suiza SIKA, que según la Cancillería, manifestó su interés en explorar proyectos conjuntos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, así como su intención de seguir fortaleciendo sus operaciones en Colombia.



SIKA, especializada en soluciones para la construcción y la industria, inauguró en 2025 su sexta planta en Colombia, ubicada en Palmira, Valle del Cauca, aumentando su capacidad de producción en cerca de 90.000 toneladas anuales, sin descartar mayor presencia en el país.



El enfoque de la salud también fue el centro de estas reuniones, ya que el Canciller Bula se reunió con el director global de Roche y la finalidad de avanzar en el fortalecimiento de la inversión, la innovación y la investigación farmacéutica para consolidarse como un referente en la región.

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En el encuentro se abordaron las perspectivas de la multinacional en nuestro país, donde adelanta una estrategia de inversión de 240 millones de dólares a cinco años (2023-2028), así como el potencial para el desarrollo de iniciativas de investigación e innovación (I+D).



En materia tecnológica, el Canciller colombiano se reunió en Ginebra con Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.



Un encuentro en el que explicaron, el dialogo se centró sobre la gobernanza de la IA, conectividad, cooperación digital y soberanía tecnológica, en donde "Colombia le apuesta a desarrollar sus capacidades tecnológicas y a convertirse en referente regional de transformación digital".



Ignazio Cassis, Vicepresidente de la Confederación Suiza resaltó la importancia de la visita del Canciller Bula a ese país europeo, donde se centró en los diálogos para "fortalecer nuestros lazos bilaterales, particularmente en comercio, inversión, ciencia e innovación, así como el apoyo tras el terremoto de agosto. Con más de 25 años de compromiso en Colombia, Suiza sigue siendo un socio comprometido para una paz y estabilidad duraderas".

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