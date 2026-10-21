Ataque con drones explosivos en el casco urbano de El Tarra

No se detiene la violencia en el Catatumbo. En horas de la tarde de este miércoles 21 de octubre se registró un ataque con drones explosivos en el caso urbano de el municipio de El Tarra, Norte de Santander.

El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y defensor de derechos humanos, Olguin Mayorga, publicó unos videos del ataque y rechazó este nuevo hecho de violencia que ya cumple 21 meses en la zona norte del departamento.

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"Exigimos a los grupos armado que respeten el Derecho Internacional Humanitario y que el Gobierno nacional brinde las condiciones de seguridad para los habitantes de esta zona de la subregión del Catatumbo", dijo Mayorga.

El alcalde de El Tarra, Eider Robles, le confirmó a La Opinión el ataque sin dar mayores detalles.

Según información extraoficial una niña habría resultado afectada tras las explosiones, por el momento se desconoce su estado de salud. Además, la institución educativa Colegio Monseñor Díaz Plata anunció la cancelación de las actividades académicas.

De igual manera, se pudo conocer a través de reportes ciudadanos que en la vereda La Cristalina, jurisdicción de San Calixto también se habría producido un ataque bajo la misma modalidad.

Por ahora se desconoce las consecuencias de estos ataques. Autoridades militares guardan silencio sobre este y otros hechos en esta zona.

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