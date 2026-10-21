Circo del Ejército Nacional llega a Pamplonita con espectáculos gratuitos

Las familias de Pamplonita, Norte de Santander, podrán disfrutar de una propuesta que combina entretenimiento y mensajes de prevención con la llegada del Circo Colombia N.º 2 del Ejército Nacional, integrado por soldados profesionales especializados en artes circenses.

En sus presentaciones, los militares sorprenden al público con actos de faquirismo, acrobacias, zanqueros y animación, en una puesta en escena dirigida a personas de todas las edades.

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La función inaugural está programada para este viernes 23 de octubre, a las 4:00 de la tarde, en la Finca Club Campestre Villa Florida, ubicada a dos cuadras del parque principal de Pamplonita.

La entrada será gratuita y los menores de edad deberán asistir acompañados de un adulto responsable.

Además de ofrecer un espacio de recreación, las presentaciones incluyen mensajes orientados a prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad y promover entornos seguros para la niñez y la adolescencia.

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A través de estas actividades, el Ejército busca sensibilizar a las familias sobre la importancia de garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar, jugar y desarrollar sus capacidades, con oportunidades para construir su futuro.

Con esta propuesta, el Circo Colombia N.º 2 lleva su espectáculo a Pamplonita y utiliza el arte como una herramienta para acercarse a las comunidades, fomentar la convivencia y contribuir al fortalecimiento del tejido social.

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