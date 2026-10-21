¡Ni la bomba le quitó el sueño! Hombre en estado de embriaguez arrastró un cilindro explosivo y terminó dormido a su lado

El trago lo llenó de valor

Después de esa insólita hazaña, que le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales, se escucharon tres explosiones.

“Están bravos, creo yo, por lo que pasó con el borrachito que paseó el cilindro por todo el pueblo. La gente le ha sacado punta a ese hecho en son de burla y, bueno, que Dios nos proteja”, manifestó un habitante de la región.

“La situación está compleja y el Gobierno nacional no se pronuncia, no dice nada. Estamos a la deriva y a merced de los violentos”, señalaron residentes de El Carmen.

“Ahora la gente admira a ese señor. Dicen que se llama Alfonso y que no tiene familiares en el casco urbano. A veces se marcha a la zona rural a desarrollar algunos trabajos de recolección de cosechas. La gente dice que no está cuerdo y que comete esas locuras sin medir las consecuencias de sus actos. Hace como 15 días también retiró una caja sospechosa sin temor alguno”, contó una mujer.

Es una persona humilde, no se mete con nadie y la gente tiene un buen concepto de él. Es muy callado y, con las ganancias obtenidas en los campos, consume licor artesanal conocido como «bolegancho». El trago le dio el valor para actuar de esa manera, comentaron habitantes de El Carmen, quienes ven en él a un héroe sin capa.

“Es un verraco porque la zozobra y la incertidumbre no paran en la comarca, que ha sufrido la guerra desde la violencia partidista de 1948”, recalcaron moradores de la zona.

Los testimonios reflejan la tensión que viven los pobladores, quienes, además de enfrentar las consecuencias directas de los enfrentamientos, deben convivir con la incertidumbre que generan las amenazas, los explosivos abandonados y los ataques contra objetivos de la Fuerza Pública.

La situación, descrita por algunos habitantes como insólita, también deja una advertencia seria: la presencia de un cilindro sospechoso o de cualquier objeto que pueda contener explosivos representa un riesgo extremo y no debe convertirse en motivo de burla ni de intervenciones improvisadas.

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Aunque el episodio haya provocado comentarios entre los pobladores, la manipulación de estos elementos puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Ante un hallazgo de esta naturaleza, la recomendación es alejarse del lugar, evitar que otras personas se acerquen sin ponerse en riesgo y avisar de inmediato a las autoridades competentes.

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