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¡Ni la bomba le quitó el sueño! Hombre en estado de embriaguez arrastró un cilindro explosivo y terminó dormido a su lado
El hecho llamó la atención de la comunidad por el riesgo al que se expuso.
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jsarabia
Una situación bastante simpática se presenta en el municipio de El Carmen donde una persona en estado de embriaguez retira un supuesto cilindro bomba.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Miércoles, 21 de Octubre de 2026

Un insólito caso se registró en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, donde un ciudadano en estado de embriaguez procedió a retirar un cilindro bomba ubicado a la entrada de esa población para intimidar a la gente.

El hombre, sin medir las consecuencias, arrastró el artefacto marcado con las siglas de la organización subversiva Eln y, metros más adelante, lo venció el sueño y se quedó dormido a su lado, en un andén.

Una situación similar se registró hace varios años en la carretera Ocaña-Cúcuta, donde un conductor conocido como Manitas de Guineo, cansado de esperar la llegada del personal antiexplosivos, se dirigió hacia una caja sospechosa y la retiró a un costado para facilitar el paso de los vehículos.

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Sin embargo, un desprevenido campesino perdió la vida al acercarse por curiosidad a la caja, que explotó de inmediato.

Una situación bastante simpática se presenta en el municipio de El Carmen donde una persona en estado de embriaguez retira un supuesto cilindro bomba.

 

El hombre que desafió el peligro

Los habitantes del municipio de El Carmen vivieron una semana de temor por la presencia de un supuesto cilindro bomba a la entrada del pueblo, pero los expertos antiexplosivos nunca llegaron a establecer los protocolos de seguridad.

“Desde el lunes 12 de octubre fue ubicado ese artefacto en la mitad de la carretera que comunica con Ocaña, cerca de una estación de combustibles. Los conductores de los vehículos pasaban por los lados con suma precaución, hasta que apareció el arrestado personaje y, sin pensarlo dos veces, arrastró el cilindro varias cuadras y se quedó dormido por los efectos del alcohol”, narró un vecino del sector.

Una situación bastante simpática se presenta en el municipio de El Carmen donde una persona en estado de embriaguez retira un supuesto cilindro bomba.

 

El trago lo llenó de valor

Después de esa insólita hazaña, que le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales, se escucharon tres explosiones.

“Están bravos, creo yo, por lo que pasó con el borrachito que paseó el cilindro por todo el pueblo. La gente le ha sacado punta a ese hecho en son de burla y, bueno, que Dios nos proteja”, manifestó un habitante de la región.

“La situación está compleja y el Gobierno nacional no se pronuncia, no dice nada. Estamos a la deriva y a merced de los violentos”, señalaron residentes de El Carmen.

“Ahora la gente admira a ese señor. Dicen que se llama Alfonso y que no tiene familiares en el casco urbano. A veces se marcha a la zona rural a desarrollar algunos trabajos de recolección de cosechas. La gente dice que no está cuerdo y que comete esas locuras sin medir las consecuencias de sus actos. Hace como 15 días también retiró una caja sospechosa sin temor alguno”, contó una mujer.

Es una persona humilde, no se mete con nadie y la gente tiene un buen concepto de él. Es muy callado y, con las ganancias obtenidas en los campos, consume licor artesanal conocido como «bolegancho». El trago le dio el valor para actuar de esa manera, comentaron habitantes de El Carmen, quienes ven en él a un héroe sin capa.

“Es un verraco porque la zozobra y la incertidumbre no paran en la comarca, que ha sufrido la guerra desde la violencia partidista de 1948”, recalcaron moradores de la zona.

Los testimonios reflejan la tensión que viven los pobladores, quienes, además de enfrentar las consecuencias directas de los enfrentamientos, deben convivir con la incertidumbre que generan las amenazas, los explosivos abandonados y los ataques contra objetivos de la Fuerza Pública.

La situación, descrita por algunos habitantes como insólita, también deja una advertencia seria: la presencia de un cilindro sospechoso o de cualquier objeto que pueda contener explosivos representa un riesgo extremo y no debe convertirse en motivo de burla ni de intervenciones improvisadas.

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Aunque el episodio haya provocado comentarios entre los pobladores, la manipulación de estos elementos puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Ante un hallazgo de esta naturaleza, la recomendación es alejarse del lugar, evitar que otras personas se acerquen sin ponerse en riesgo y avisar de inmediato a las autoridades competentes.

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